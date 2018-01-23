«Не будем заниматься трактовкой»: Москва призвала Киев дать чёткий ответ по возврату военной техники из Крыма

Предложение Владимира Путина возобновить процесс передачи Украине военной техники из Крыма трудно не рассматривать как официальное. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал не заниматься трактовкой высказываний украинских политиков на этот счёт, поскольку Киев должен дать чёткий ответ на выдвинутую инициативу. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявление Путина о готовности вернуть вооружения «трюком», отметив, что Москва не направляла «каких-либо дипломатических нот». Почему Киев отказывается принимать технику — в материале RT.

Сделанное президентом России Владимиром Путиным предложение Украине забрать оставленную в Крыму военную технику является официальным и не требует дополнительного документального подтверждения. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что эта инициатива — лишь «трюк» Москвы.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — сказал Песков журналистам.

При этом он призвал не заниматься трактовкой спорных заявлений украинских политиков, а дожидаться конкретных ответов на поставленные вопросы и предложения.

«Давайте не будем заниматься трактовкой. Всё-таки Киев должен сказать да или нет», — отметил Песков.

«Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но повторяю: даже если они не были отправлены, то, по большому счёту, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента России», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Накануне, 22 января, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал от Москвы «каких-либо дипломатических нот» в связи с предложением о возвращении оставленной в Крыму военной техники.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — отметил Климкин.

Кроме того, дипломат заявил, что, по состоянию на конец 2017 года, Украина денонсировала 35 различных двусторонних документов, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. А в ближайшее время, по словам Климкина, будут денонсированы ещё восемь соглашений с Россией.

Напомним, в Крыму остаются 17 украинских кораблей и катеров, включая 11 боевых судов, а также авиационная и бронетехника. О готовности России передать Украине эти вооружения Владимир Путин заявил 11 января.

«Не сегодня, так завтра»

Российские парламентарии критически оценили заявление Климкина. Свидетельством нацеленности на конфронтацию с Россией назвал риторику украинских чиновников член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией», — подчеркнул Цеков в беседе с RT.

При этом сенатор выразил уверенность в том, что, несмотря на настрой нынешних киевских властей, отношения России и Украины рано или поздно улучшатся.

«Они настроены продолжать рвать связи. Климкин в своём выступлении говорил, что собираются денонсировать ещё около десятка договоров. Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — отметил собеседник RT.

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В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что отказ Киева от оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание украинских властей сотрудничать с Россией.

«Другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову», — заявил сенатор.

По его словам, это у Москвы не может быть с Киевом никакого диалога касательно статуса Крыма, поскольку его правовое положение было определено по итогам референдума 2014 года.

«У России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма. Он определён его народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит. Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала своё явное нежелание искать даже малейшие точки для сотрудничества», — написал политик в Facebook.

«Упорствуют в непризнании реалий»

О бессмысленности попыток поставить под сомнение воссоединение Крыма с Россией в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Россия свою позицию обозначила, принять её или не принять — это дело украинской стороны. Заявление Климкина означает только одно: они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, плотно интегрирован в российское пространство. Он, без всяких сомнений, часть Российской Федерации, поэтому попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла. Я думаю, что не имеет особого значения, заберёт Украина технику или не заберёт. Но то, что они хотят сделать из этого некий сиюминутный пиар, — факт налицо», — полагает Новиков.

Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. За воссоединение с Россией тогда высказались около 96% жителей полуострова.