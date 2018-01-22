Пограничное стояние: почему новые таможенные правила на Украине не в силах остановить контрабанду

С начала этого года у пропускных пунктов на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией наблюдаются беспрецедентно длинные очереди из легковых машин и автобусов. Порой разрешения на проезд приходится ждать по 15 часов, рассказали RT представители одного из украинских туроператоров. Главная причина пробок — действующие с 1 января новые таможенные правила, из-за которых проверки пассажиров ужесточились и увеличились во времени. Их основная цель — ограничение контрабандного импорта, однако опрошенные RT эксперты сомневаются в эффективности этой меры.

Досмотр с пристрастием



Пробки на западных границах Украины — картина привычная. Но с начала этого года обыденные заторы разрослись до невиданных прежде масштабов. С обеих сторон границы — и на выезд, и на въезд — сотни легковых автомобилей и автобусов ждут минимум по шесть часов. Порой очередь растягивается на рекордные 15—17 часов, сообщили RT в одном из украинских туроператоров. Самая сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей в районе пункта пропуска «Краковец», особенно в выходные и праздничные дни, когда нагрузка на пограничников и таможенников возрастает.

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В возникновении пробок водители винят парламентариев: с 1 января, согласно принятому в декабре закону, на Украине изменились правила беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в багаже. Теперь при пересечении границы по суше их суммарная стоимость не должна превышать €500, а вес — 50 кг. Если же товары везут самолётом, то лимит составит уже €1000 на человека. Всё, что свыше, облагается пошлиной в размере 33% от стоимости. При этом ввозить товары можно не чаще, чем один раз в 72 часа.

Закон также распространился и на почтовое сообщение: без уплаты пошлины за месяц можно будет получить не более трёх посылок, стоимость каждой из которых не превышает €150.

Как рассказал RT представитель Государственной пограничной службы в пункте пропуска «Чоп», расположенном рядом с Венгрией, правила проверки пассажиров существенно ужесточились и растянулись во времени. «Пограничники быстро проверяют паспорта, но теперь все его данные в систему должны внести и таможенники. Они ещё не адаптировались, — говорит собеседник RT. — Ограничения по цене товара действовали и раньше, но ввозить продукцию или получать посылки можно было хоть каждый день».

Проверка автомобиля таможенной службой Украины на международном автомобильном пограничном пункте пропуска "Гоптивка" на границе Украины с Россией

РИА Новости

Некоторые украинские СМИ сообщают, что десятки недовольных украинцев, требуя отменить закон, уже провели несколько акций протеста на пограничных территориях, временно перекрыв пропускные пункты во Львовской и Волынской областях.

Эксперты говорят, что парламентская инициатива направлена в первую очередь против среднестатистического жителя приграничных территорий, который занимается мелким и средним челночным бизнесом. Также закон негативно отразится и на тех, кто привык ездить в Польшу, Словакию и Венгрию исключительно для того, чтобы купить товары дешевле, чем на Украине.

«Проконтролировать провоз всех товаров через границу невозможно, — говорит RT источник в партии «Народный фронт». — Не секрет, что сотрудники таможни обыскивают пассажиров автобусов или самолётов очень выборочно. Поэтому никто не запрещает купить в стране ЕС дорогую вещь и провезти её в ручной клади без уплаты какой-либо пошлины. Так что решение Рады только создаёт украинцам дополнительные проблемы на границе».

Вывести из тени

Приоритетная задача закона, принятого Радой в декабре, — минимизировать долю теневого бизнеса. По данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), опубликованного в середине 2017 года, Украина вошла в пятёрку стран по объёму теневой экономики, став третьей после Азербайджана и Нигерии. На долю серого бизнеса приходится почти 46% ВВП страны, или 1,1 трлн гривен ($38 млрд).

«Примерно треть продаваемых на Украине товаров (преимущественно в сегменте бытовой техники и электроники, продуктов питания и напитков) завезены на территорию страны нелегально. Как правило, на границе оформляют небольшую партию товара, а провозят в несколько раз больше», — рассказывает RT источник в Министерстве экономики Украины.

Часть продукции, по словам собеседника RT, обычно провозилась как посылки для физических лиц.

Собственник компании-поставщика нелегальной продукции на территорию Украины рассказал RT, что чаще всего серые поставки идут через Одессу и венгерскую границу. «Продукция сбывается затем через крупнейшие рынки страны, а её реальные продажи никто не контролирует. Поэтому никаких особых сложностей не наблюдается», — говорит он.

Рынок автомобилей на Украине

© cfts.org.ua

Разумеется, челночный бизнес далёк от законного и приносит государству колоссальные убытки, но новые правила вряд ли кардинально изменят ситуацию.

«Таможенников мало интересуют туристы, которые пересекают границу Украины. Поэтому ввод данных в систему — это формальность, которую они вынуждены исполнять. Провезти партию нелегальной продукции без молчаливого согласия сотрудника таможни невозможно. К примеру, с ящика сигарет они получают $70, а с фуры алкоголя — уже $5 тыс.», — рассказывает RT один из бывших руководителей украинской таможни.

По следам Белоруссии

Эксперты утверждают, что сейчас на Украине нет по-настоящему эффективного механизма, с помощью которого можно было бы проконтролировать, выполняется ли новый закон. К тому же, в ряде случаев легализация серого импорта не выгодна самим представителям власти.

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«Депутаты сами являются представителями теневой экономики. Мы же помним, какие проблемы возникают, когда заставляют продавать с обязательной выдачей чеков. Потому что это — контрабанда. Вы ввозите 100 телевизоров, а продаёте как будто один, и налоги платите с одного. А 99 телевизоров заходят в страну без налогов. А потом все говорят, почему у нас пенсий нет. Мы понимаем, что в парламенте есть представители всех этих огромных рынков — Хмельницкий, Черновцы, Харьков, — где бешеные деньги проходят. И они частично оседают в карманах депутатов», — заявил в эфире одного из украинских телеканалов инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Его точку зрения разделяет и собеседник RT, директор крупной инвестиционной компании: «Размер теневой экономики Украины не будет сокращаться — для этого нет предпосылок. Нелегальные поставки товаров приносят сотни миллионов долларов в год, отказываться от которых никто не хочет. Именно поэтому на Украине нет жёсткого контроля за реализацией контрабандного товара».

По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, Украина повторяет опыт Белоруссии, которая пыталась бороться с нелегальными поставками из России, Польши и Литвы.

«Но практика показала, что всё это бесполезно и всегда люди находят варианты, как завезти тот или товар. У Украины есть безвизовый режим со странами ЕС, что может говорить о фактически открытых границах между странами. И это способствует развитию теневого рынка», — отметил он.

«Административными методами этот вопрос не решить. Людям интересно заниматься такими поставками особенно в условиях, когда украинская экономика не развивается и не получает инвестиции», — резюмировал эксперт.