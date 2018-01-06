«Приходится ожидать дольше всех»: как изменились правила въезда на Украину для россиян

С 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины изменила правила пересечения границы для граждан России. Теперь все россияне обязаны сдавать отпечатки пальцев, предъявлять нотариально заверенное на Украине приглашение от друзей или родственников либо аргументировать цель своего визита во время дополнительного собеседования с представителями погранслужбы. Как работает условно визовый режим в украинских пунктах пропуска, выяснял RT.

На границе с Венгрией украинские таможенники пункта пропуска, который расположен рядом с западноукраинским городом Чоп, не спешат. Подтверждением тому является огромная очередь из автомобилей и туристических автобусов. Среди тех, кто хочет перейти границу в составе туристической группы, гражданка России. Женщина заметно нервничает, хотя и получила вид на жительство на Украине ещё пять лет назад. В разговоре с корреспондентом RT она призналась, что переживает из-за новых правил пересечения границы: «Вдруг что-то не так будет и обратно не впустят. Я же ещё гражданка России», — рассказала она.

«Мы снимаем отпечатки десяти пальцев у всех россиян (для сравнения: страны ЕС берут отпечатки одного или четырёх пальцев. — RT), которые заезжают на территорию страны или выезжают из неё после вступления в силу новых пограничных правил. Кроме того, они должны заранее уведомить погранслужбу Украины о своём приезде», — пояснил RT сотрудник пограничной службы Украины.

Однако на вопрос корреспондента о том, каким образом и за сколько дней должно быть осуществлено уведомление, пограничник ответить не смог. «Специальный сайт для этих целей ещё не разработан», — добавил он.

По словам собеседника RT, с начала года в их ПП побывали около десятка граждан России. Большинство из них были удивлены новым требованиям, но от процедуры не отказались. Всего же, по данным Государственной пограничной службы Украины, 1 и 2 января 2018 года украинскую границу пересекли 1,9 тыс. россиян. Те же из них, кто въехал на территорию Украины до вступления в действие новых правил, вынуждены были сдавать отпечатки пальцев при выезде из страны.

Дактилоскопия для гражданки России, которая пересекает российско-украинскую границу на КПП «Гоптивка», 3 января 2018 год

AFP

В разговоре с украинским корреспондентом RT пограничник на пункте пропуска в Чопе признался, что не торопится впускать или выпускать граждан России. «Да, им приходится ожидать дольше всех», — подтвердил он.

«Для людей с сомнительной репутацией»

Новые правила пересечения границы были утверждены указом президента Украины Петра Порошенко ещё 30 августа 2017 года, но вступили в силу только с 1 января 2018 года. Официально нововведения внедрены для усиления миграционного контроля и касаются граждан 70 стран Азии, Ближнего Востока и России.

«Новые правила помогли нам не только показать странам ЕС, что мы боремся с нелегальной миграцией на наших западных границах, но и усилить контроль за гражданами России, потому что среди них есть шпионы», — пояснил RT один из сотрудников украинского МИД.

Глава МВД Арсен Аваков в конце декабря сообщил, что сбор биометрических данных даёт более высокую гарантию того, что на Украину не попадут сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока, а также из Российской Федерации.

«Для тех стран, с которыми у нас адекватные отношения, крупные сделки, обмен данными: стран ЕС, Канады, США и большинства стран мира, — не будет никаких проблем. Для стран, с которыми постоянно возникают инциденты и есть основания предполагать, что оттуда в Украину возможен большой поток людей с сомнительной репутацией, мы будем применять этот способ», — заявил Аваков.

Автомобильный пункт пропуска «Гоптивка» на границе Украины с Россией

РИА Новости

«Отговорки не выдерживают критики»

О необходимости ограничить въезд россиян на территорию Украины в украинском парламенте ведутся дискуссии больше полугода. Летом 2017 глава Верховной рады Андрей Парубий зарегистрировал в парламенте законопроект о введении виз для россиян, но он так и не был рассмотрен. Как пояснил RT источник в администрации президента Украины, против такого решения выступил глава МИД Павел Климкин.

«Он убедил глав парламентских фракций и президента, что Россия введёт зеркальные санкции, из-за этого пострадают около трёх миллионов украинцев, которые работают в России», — отметил собеседник телеканала.

Сотрудник пограничной службы в пункте пропуска «Чоп» рассказал RT, что визовый режим с Россией фактически и так введён в действие.

«Уже около полугода от россиян повально требуют предоставить нотариально заверенное на Украине приглашение от родственников или друзей. Если такого приглашения нет, человек должен аргументировать цель своего визита в страну и нередко вынужден проходить дополнительное собеседование с сотрудниками пограничной службы», — рассказывает пограничник.

По словам источника RT в партии «Народный фронт», таким образом украинские власти усложняют жизнь не только россиянам, но и их родственникам — гражданам Украины.

«В прошлом году Украину, по данным пограничной службы, посетили около 1,4 млн россиян. Большинство из них приезжают к родственникам или друзьям. Теперь именно они в первую очередь столкнутся с проблемами из-за новшеств в пограничных правилах», — говорит он.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что введение биометрического контроля может характеризоваться как последовательное продолжение политики украинских властей по отделению Украины от России.

«Эта политика системна и достаточно эффективна, — пояснил Денисов в комментарии RT. — Причём подобные инициативы ориентированы на самые незащищённые слои населения и тех, кто живёт у самой границы и не сможет её свободно пересекать. Что же касается отговорок по поводу пресечения деятельности иностранных спецслужб, то они не выдерживают никакой критики, поскольку современные возможности этих спецслужб позволяют легко обойти любой биометрический контроль».