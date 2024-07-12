«Режим Зеленского затевает провокацию»: в МИД заявили о подготовке Киева к разрушению дамб Киевской и Каневской ГЭС
Захарова: режим Зеленского затевает провокацию против собственного населения
- globallookpress.com
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12 июля 2024
Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами, сообщил замглавы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.Также на russian.rt.com «Обнаружить, подавить и после этого уничтожить»: как российская армия осваивает новые способы борьбы с БПЛА
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В ВСУ признают превосходство российских войск в Часовом Яре (ДНР), в том числе в беспилотниках, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«По поводу Часова Яра: противник уже признаёт, что там идёт подавляющее превосходство нас, в том числе в беспилотных летательных системах. Это кроме того, что мы активно там используем силы ВКС и артиллерии. То есть противник это признаёт, это говорит о том, что наш ВПК достаточно гибко начинает реагировать на нужды фронта», — цитирует его ТАСС.
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«Военная хроника» сделала разбор о наступлении ВС РФ на Нью-Йорк (Новгородское) — небольшой посёлок в 10 км к западу от Горловки.
«Здесь российские войска продвинулись к центру населённого пункта в районе соседнего села Юрьевка и продолжают активно наступать. Из Нью-Йорка украинские войска с начала специальной военной операции обстреливают Горловку и Донецк, поэтому освобождение посёлка позволит значительно улучшить ситуацию с безопасностью мирных жителей», — говорится в сообщении.
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В Минобороны РФ подтвердили факт телефонного разговора между Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином, подчеркнув, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.
«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении.
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Шеф Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.
«В ходе разговора министр (Остин) указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условиях продолжающегося конфликта России и Украины», — сообщили в пресс-службе Пентагона.
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США пока не разрешают Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но это может измениться, заявили в Пентагоне.
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России ничего не известно о мирном плане бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются», — подчеркнул он.
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Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах, сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
По его словам, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону СВО. Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.
«Мы привлекаем на всех полигонах, у нас даже еженедельный отчёт по этому поводу есть: сколько мы привлекли из госпиталей, из мест реабилитации или кто находится в отпуске, ребят, которые имеют опыт», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, речь идёт о самых разных родах войск: это снайперы, наводчики, пулемётчики и т. д.
«Мы их привлекаем на занятия, потому что очень важная социальная тема, когда боец, который получил ранение, рассказывает, как он в той или иной ситуации себя вёл. Это хорошая практика», — отметил замминистра.
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ВС РФ успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины, пишет Military Watch Magazine.
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Военкор RT Хассан Насср пообщался с российскими сапёрами в ДНР.Также на russian.rt.com Сохранение человеческих жизней — самая важная задача: работа российских сапёров в ДНР