RT в Telegram
Подпишись

«Режим Зеленского затевает провокацию»: в МИД заявили о подготовке Киева к разрушению дамб Киевской и Каневской ГЭС

Захарова: режим Зеленского затевает провокацию против собственного населения

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Режим Владимира Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сослалась на сообщения, что один из украинских институтов исследует возможные сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра. Речь идёт о гидросооружениях Киевской и Каневской ГЭС. По её словам, ответственность за совершение военного преступления украинские власти возложат на Россию, чтобы выклянчить новую помощь у Запада.
«Режим Зеленского затевает провокацию»: в МИД заявили о подготовке Киева к разрушению дамб Киевской и Каневской ГЭС
  • globallookpress.com
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 12 июля 2024

    Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами, сообщил замглавы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    Также на russian.rt.com «Обнаружить, подавить и после этого уничтожить»: как российская армия осваивает новые способы борьбы с БПЛА

  • В ВСУ признают превосходство российских войск в Часовом Яре (ДНР), в том числе в беспилотниках, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    «По поводу Часова Яра: противник уже признаёт, что там идёт подавляющее превосходство нас, в том числе в беспилотных летательных системах. Это кроме того, что мы активно там используем силы ВКС и артиллерии. То есть противник это признаёт, это говорит о том, что наш ВПК достаточно гибко начинает реагировать на нужды фронта», — цитирует его ТАСС.

  • «Военная хроника» сделала разбор о наступлении ВС РФ на Нью-Йорк (Новгородское) — небольшой посёлок в 10 км к западу от Горловки.

    «Здесь российские войска продвинулись к центру населённого пункта в районе соседнего села Юрьевка и продолжают активно наступать. Из Нью-Йорка украинские войска с начала специальной военной операции обстреливают Горловку и Донецк, поэтому освобождение посёлка позволит значительно улучшить ситуацию с безопасностью мирных жителей», — говорится в сообщении.

    Подробнее — здесь.

  • В Минобороны РФ подтвердили факт телефонного разговора между Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином, подчеркнув, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.

    «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении.

  • Шеф Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.

    «В ходе разговора министр (Остин) указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условиях продолжающегося конфликта России и Украины», — сообщили в пресс-службе Пентагона.

  • США пока не разрешают Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но это может измениться, заявили в Пентагоне.

  • России ничего не известно о мирном плане бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

    «Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются», — подчеркнул он.

  • Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах, сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    По его словам, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону СВО. Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.

    «Мы привлекаем на всех полигонах, у нас даже еженедельный отчёт по этому поводу есть: сколько мы привлекли из госпиталей, из мест реабилитации или кто находится в отпуске, ребят, которые имеют опыт», — цитирует его РИА Новости.

    По его словам, речь идёт о самых разных родах войск: это снайперы, наводчики, пулемётчики и т. д.

    «Мы их привлекаем на занятия, потому что очень важная социальная тема, когда боец, который получил ранение, рассказывает, как он в той или иной ситуации себя вёл. Это хорошая практика», — отметил замминистра.

  • ВС РФ успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины, пишет Military Watch Magazine.

  • Военкор RT Хассан Насср пообщался с российскими сапёрами в ДНР.

    Также на russian.rt.com Сохранение человеческих жизней — самая важная задача: работа российских сапёров в ДНР

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить