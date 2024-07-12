«Режим Зеленского затевает провокацию»: в МИД заявили о подготовке Киева к разрушению дамб Киевской и Каневской ГЭС

Захарова: режим Зеленского затевает провокацию против собственного населения

Режим Владимира Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сослалась на сообщения, что один из украинских институтов исследует возможные сценарии затопления территорий в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра. Речь идёт о гидросооружениях Киевской и Каневской ГЭС. По её словам, ответственность за совершение военного преступления украинские власти возложат на Россию, чтобы выклянчить новую помощь у Запада.

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