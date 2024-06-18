«По предварительным данным, жертв нет»: в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
Голубев: в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами
- © МЧС РФ
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18 июня 2024
В Генштабе ВСУ заявили, что обстановка на Покровском направлении в ДНР является напряжённой для украинских военнослужащих.
При этом с начала суток «горячее всего» на Северском направлении.
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Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тыс. операторов беспилотной авиации Украины, пишет РИА Новости.
В частности, представлены данные о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
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Два мирных жителя Алёшек (Херсонская область) получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, произошедшего 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
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Солдат ВСУ переплыл реку Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен военнослужащим ВС РФ.
«Украинский военнослужащий решился на побег, когда узнал о переброске его бригады под Харьков. Там сейчас — в Волчанске и Липцах — самое пекло. А [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский — его называют «мясником» и «генералом-200» — приказывает держать оборону любой ценой. Так вот парень быстро смекнул, что ценой его жизни, соорудил что-то вроде плота из пластиковых бутылок и переплыл с правого берега на левый. Ему помогли российские военные», — сообщил в Telegram глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
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Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, проходившей 15—16 июня в Бюргенштоке, пишут СМИ со ссылкой на уточнённый список поддержавших документ участников встречи, который опубликован МИД Швейцарии.
Теперь число стран, не подписавших документ, составляет 16.
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Резервуары с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области были атакованы четырьмя украинскими беспилотниками, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер в интервью радио SRF заявил, что следующий так называемый саммит мира по Украине пройдёт не в Европе, а, вероятнее всего, в Саудовской Аравии.
При этом он назвал провалом отсутствие Китая на встрече в Бюргенштоке и заявил о необходимости привлекать к переговорам Россию.
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Российские войска продолжают успешное продвижение на Купянском направлении, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие сутки нашим войскам удалось оттеснить противника на ряде участков. Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперёд. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные. Около Берестового в результате боестолкновения нашим войскам удалось улучшить своё положение и занять более выгодные рубежи», — цитирует его ТАСС.
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Главные события в зоне СВО за 17 июня.Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 17 июня
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Представители украинских и иностранных СМИ прибыли в Харьков и его окрестности. Как заявил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, они будут отрабатывать методические рекомендации по дискредитации ВС РФ.