«По предварительным данным, жертв нет»: в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами

Голубев: в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами

В ночь на 18 июня украинский БПЛА атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в данный момент пострадавших не зафиксировано. По его словам, рисков распространения пожара на другие объекты нет. В МЧС России отметили, что площадь возгорания составляет 3,2 тыс. кв. м.

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