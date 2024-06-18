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«По предварительным данным, жертв нет»: в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами

Голубев: в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами

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Роман Шимаев
В ночь на 18 июня украинский БПЛА атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в данный момент пострадавших не зафиксировано. По его словам, рисков распространения пожара на другие объекты нет. В МЧС России отметили, что площадь возгорания составляет 3,2 тыс. кв. м.
«По предварительным данным, жертв нет»: в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
  • © МЧС РФ
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  • 18 июня 2024

    В Генштабе ВСУ заявили, что обстановка на Покровском направлении в ДНР является напряжённой для украинских военнослужащих.

    При этом с начала суток «горячее всего» на Северском направлении.

  • Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более чем 1,2 тыс. операторов беспилотной авиации Украины, пишет РИА Новости.

    В частности, представлены данные о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

  • Два мирных жителя Алёшек (Херсонская область) получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, произошедшего 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

  • Солдат ВСУ переплыл реку Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен военнослужащим ВС РФ.

    «Украинский военнослужащий решился на побег, когда узнал о переброске его бригады под Харьков. Там сейчас — в Волчанске и Липцах — самое пекло. А [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский — его называют «мясником» и «генералом-200» — приказывает держать оборону любой ценой. Так вот парень быстро смекнул, что ценой его жизни, соорудил что-то вроде плота из пластиковых бутылок и переплыл с правого берега на левый. Ему помогли российские военные», — сообщил в Telegram глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

  • Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, проходившей 15—16 июня в Бюргенштоке, пишут СМИ со ссылкой на уточнённый список поддержавших документ участников встречи, который опубликован МИД Швейцарии.

    Теперь число стран, не подписавших документ, составляет 16.

  • Резервуары с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области были атакованы четырьмя украинскими беспилотниками, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

  • Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер в интервью радио SRF заявил, что следующий так называемый саммит мира по Украине пройдёт не в Европе, а, вероятнее всего, в Саудовской Аравии.

    При этом он назвал провалом отсутствие Китая на встрече в Бюргенштоке и заявил о необходимости привлекать к переговорам Россию.

  • Российские войска продолжают успешное продвижение на Купянском направлении, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки нашим войскам удалось оттеснить противника на ряде участков. Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперёд. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные. Около Берестового в результате боестолкновения нашим войскам удалось улучшить своё положение и занять более выгодные рубежи», — цитирует его ТАСС.

  • Главные события в зоне СВО за 17 июня.

    Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 17 июня

  • Представители украинских и иностранных СМИ прибыли в Харьков и его окрестности. Как заявил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, они будут отрабатывать методические рекомендации по дискредитации ВС РФ.

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