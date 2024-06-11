«Упал в безлюдной местности»: экипаж Су-34 погиб при крушении в горах Северной Осетии
Минобороны РФ: в Северной Осетии при выполнении учебного полёта разбился Су-34
- РИА Новости
- © Валентин Капустин
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11 июня 2024
На Украине заработал первый совместный проект «Укроборонпрома» и немецкой компании Rheinmetall.
Как сообщил украинский министр по стратегической промышленности, речь идёт о цехе по ремонту и производству бронетехники, где под наблюдением немцев работают украинские специалисты.
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в результате крушения Су-34 в горах республики на земле жертв и разрушений нет.
«Обращаю ваше внимание: съёмка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолёта, места его падения строго запрещены!» — написал он в Telegram.
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Мужчина погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ вечером 10 июня, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
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Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил командный пункт ВСУ, находившийся на удалении свыше 30 км от линии боевого соприкосновения.Также на russian.rt.com Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ
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Угроза ракетной опасности отменена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекине и Шебекинском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны РФ.
В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала кабмин освободить участников СВО от выплат процентов по кредитам, а их семьи — от налога на имущество.
Также она рекомендовала правительству упростить порядок получения страховок бойцами и осуществлять единовременную выплату совершеннолетним детям погибших участников спецоперации.
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Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что вооружённые формирования Украины в течение нескольких суток продолжали попытки атаковать подразделения ВС РФ в районах н. п. Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы, а также в районе Купянска.
По его словам, эти попытки не увенчались успехом.
«Российским войскам удалось не только пресечь действия украинских штурмовиков, но и улучшить положение по переднему краю», — приводит его слова РИА Новости.
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Только на прошлой неделе корреспондент RT Стив Суини рассказывал, как Запад и его союзники прикрывают нацизм.Также на russian.rt.com Как Запад прикрывает поддержку украинских неонацистов
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США сняли запрет на использование переданного киевскому режиму оружия бойцами Национальной гвардии 12-й бригады специального назначения «Азов»*, пишет WP со ссылкой на Госдеп.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.