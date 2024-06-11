«Упал в безлюдной местности»: экипаж Су-34 погиб при крушении в горах Северной Осетии

Минобороны РФ: в Северной Осетии при выполнении учебного полёта разбился Су-34

В горной местности Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение Су-34 ВКС России. Как сообщили в Минобороны РФ, самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.