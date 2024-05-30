Продвижение в глубину обороны ВСУ: бойцы группировки войск «Север» отразили атаки штурмовых групп в Харьковской области

Российские военнослужащие из группировки войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. На этом направлении бойцы ВС России нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ, а также отразили две контратаки украинских штурмовых групп. В МО РФ также сообщили, что средства ПВО сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, следует из сводки Минобороны России о ходе СВО за 30 мая.

Бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тихое, Константиновка, Гранов (Харьковская область). Наряду с этим отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах н. п. Глубокое и Старица (Харьковская область).

По данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Стельмаховка (ЛНР) и Загоруйковка (Харьковская область).

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Наряду с этим отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах н. п. Константиновка и Новый (ДНР). Кроме того, в районе н. п. Красное (ДНР) отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм САУ Krab польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Семёновка и Новгородское (ДНР).

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Отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино и Новопокровское (ДНР).

Противник потерял до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм САУ Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм САУ «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР), а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Владимировка (ДНР).

По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе н. п. Марьевка (Днепропетровская область).

Потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах. В дополнение к этому, силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Наряду с этим за сутки уничтожено 24 БПЛА, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM американского производства.