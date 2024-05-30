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Минобороны: экипажи «Аллигаторов» ВКС России сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

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Ударная группа армейской авиации российских воздушно-космических сил сорвала ротацию украинских военных в зоне ответственности группировки «Север».
Минобороны: экипажи «Аллигаторов» ВКС России сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО
  • © Министерство обороны РФ

Об этом рассказали в Министерстве обороны России. 

Как отметили в ведомстве, в состав группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

Они нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Затем экипажи совершили противоракетный манёвр, применив бортовой комплекс обороны. 

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — отметил штурман вертолёта Ми-35М Владислав, слова которого приводит Минобороны.  

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили над Азовским морем восемь ракет ATACMS.

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