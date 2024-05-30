Минобороны: экипажи «Аллигаторов» ВКС России сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Ударная группа армейской авиации российских воздушно-космических сил сорвала ротацию украинских военных в зоне ответственности группировки «Север».

Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, в состав группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

Они нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Затем экипажи совершили противоракетный манёвр, применив бортовой комплекс обороны.

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — отметил штурман вертолёта Ми-35М Владислав, слова которого приводит Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили над Азовским морем восемь ракет ATACMS.