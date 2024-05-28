Поразили живую силу и технику: бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области

Российские военные из группировки войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ и отразили пять контратак штурмовых групп противника. По оценкам российской стороны, противник потерял в этом секторе до 285 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, следует из новой сводки МО РФ о ходе спецоперации на Украине.

Бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка и Липцы (Харьковская область). Наряду с этим отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах н. п. Волчанск и Старица (Харьковская область).

По оценкам российской стороны, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица CAESAR производства Франции, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 Vampire чешского производства.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Купянск (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР).

Также отражены три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Белогоровка и Червоная Диброва (ЛНР).

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», 155-мм гаубицу М777, 155-мм САУ Krab польского производства, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка (ДНР).

Противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах н. п. Евгеновка, Сокол и Карловка (ДНР).

Отражены шесть контратак штурмовых групп 23, 24, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьёво и Уманское (ДНР).

За сутки противник потерял до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Макаровка (ДНР).

ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777, две 155-мм САУ Krab, а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе н. п. Тягинка (Херсонская область). ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожили 39 беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, семь управляемых авиабомб HAMMER производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.