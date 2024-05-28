ВСУ потеряли до 405 военных и БМП Bradley в зоне группировки «Центр»
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«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение... в районах населённых пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве.
Военные отразили шесть контратак украинских штурмовиков в окрестностях населённых пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьёво и Уманское ДНР.
В Минобороны России также заявили, что российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29.