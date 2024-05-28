ВСУ потеряли до 405 военных и БМП Bradley в зоне группировки «Центр»

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 405 военнослужащих и две БМП, в том числе Bradley, заявили в Минобороны России.

globallookpress.com

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение... в районах населённых пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве. Военные отразили шесть контратак украинских штурмовиков в окрестностях населённых пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьёво и Уманское ДНР. В Минобороны России также заявили, что российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29.