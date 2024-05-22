«Для меня это большая честь»: петербуржец, усыновлённый американцами 25 лет назад, стал добровольцем СВО

Алекс Пик, герой публикаций RT, усыновлённый в 1990-х американцами, ушёл добровольцем-контрактником на фронт. Сейчас мужчина служит оператором БПЛА. В свободное время помогает местным жителям в решении бытовых проблем. Алекс рассказал RT, почему он решил отправиться на передовую.

Редакция RT давно следит за судьбой русского американца Алекса Пика, который в 2021 году вернулся в Россию из США. Сам он родился в Ленинграде в 1986 году под именем Александр Тимофеев. Вместе с братом и сестрой он оказался в детдоме, где в 1997 году был усыновлён американцами и увезён жить в США. Там Алекс прожил 24 года, получил образование, работал авиационным техником. А три года назад принял решение вернуться, поэтому отправил письмо в редакцию RT с просьбой помочь ему в этом, а также отыскать его биологическую мать.

RT запросил у Алекса документы, подтверждающие его рассказ. После проверки их подлинности редакция обращалась в соответствующие инстанции, чтобы молодому человеку выдали паспорт. Процесс оформления документов занял пару месяцев, после чего Алекс прилетел в Москву в сентябре 2021 года, где в скором времени нашёл жильё и работу.

Мужчина неоднократно приезжал в родной Петербург, чтобы разыскать мать Светлану Тимофееву. В итоге удалось выяснить, что она давно умерла. История возвращения Алекса в Россию легла в основу фильма RT «Саша фром Раша».

В России Алекс устроился работать преподавателем английского в частную школу. В свободное время помогал волонтёрам в музее авиации в Монине.

Когда началась спецоперация, Алекс, по его словам, «безоговорочно поддержал решение президента РФ и каждый день следил за новостями». А потом решил уйти на фронт помогать своим. Для этого он прошёл обучение в центре подготовки операторов БПЛА.

«Я прожил здесь два года, и мне захотелось внести свой вклад. Я гражданин России, и, насколько понимаю, здесь воинскую службу проходят многие. В Америке подобное касается менее 1% населения. Считаю своим долгом сделать такой шаг. Решиться на это было нетрудно: мне не впервой. И для меня это большая честь», — признаётся Алекс.

«Быстро влился в команду»

Перед отъездом на фронт Пик принял православие. В своём выборе, по его словам, нисколько не сомневался, поскольку «просто захотел вернуться к своим исконным корням» после 25 лет жизни в США.

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Крёстной Алексу стала мать его самого близкого друга Бориса. В их семье Пик жил практически с первого дня, как вернулся в Россию. По словам женщины, Алекс впечатлил её своей невероятной искренностью и чистотой, поэтому она «приняла его как родного сына».

37-летний Алекс служит в зоне СВО уже несколько месяцев. По прибытии на место службы заново прошёл короткий боевой курс подготовки и боевого слаживания. По словам командира, парень быстро влился в новый коллектив, хоть и почти не говорит по-русски — зато сослуживцы могут практиковать разговорный английский.

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«Первое знакомство было очень эмоциональным. Конечно, присутствовал некоторый скепсис, связанный с тем, что он американец. Это нужно было принять. Провели собеседование, и почти сразу же стало понятно, что Алекс — отличный парень. Он очень быстро влился в команду. Поначалу был этап теории. Брали его с собой на задание, он просто сидел рядом и смотрел — так обучался. А потом постепенно стали ему ставить разные задачи, и он со временем приобрёл полную автономность. Успешно справляется со всем. Единственное, сейчас нужно отточить навыки не боевые, а русского языка», — делится подробностями командир.

По его словам, у Алекса отличное чувство юмора. В самом начале службы он решил подшутить над командиром: надев полную экипировку, Пик разбудил того с криком, что ему приснился страшный сон, будто он воюет в составе русской армии в Донбассе. «Я тогда очень быстро проснулся и сильно смеялся», — вспоминает комбат.

Сам Алекс откровенно признаётся, что первое время ему было непривычно во фронтовых условиях, но ко всему он уже адаптировался. В том числе к возможной необходимости в любое время суток приступить к выполнению боевой задачи. В свободное время Пик любит общаться с местными жителями и даже немного помогать им с бытовыми вопросами, например почистить двор.

Когда закончится контракт, Алекс планирует пройти обучение и работать в области авиации. «Я хотел бы продолжить свою карьеру в этой сфере. После службы мне теперь смогут помочь и с образованием. Я уже обращался в разные компании, но везде были бюрократические сложности. После участия в СВО уже не придётся ждать, пока будет идти проверка информации обо мне. Конечно, мечтаю также обрести семью, найти спутницу жизни», — резюмирует собеседник RT.