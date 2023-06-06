Как живёт усыновлённый американцами герой публикаций RT после возвращения в Россию

Герой публикаций RT — усыновлённый в 1997-м американцами россиянин Алекс Пик — полтора года живёт и работает в Москве. Мужчина хотел вернуться из США в Россию, чтобы разыскать мать, и просил журналистов проекта «Не один на один» помочь ему с этим. Ему выдали российский паспорт, после чего он приехал в Москву, нашёл работу и жильё. В интервью RT Алекс рассказал, как обустроился в России после переезда.

RT

Два года назад в редакцию RT обратился 35-летний житель США Алекс Пик. Он родился в Ленинграде в 1986 году, тогда его звали Александр Тимофеев. По семейным обстоятельствам мальчик вместе с братом и сестрой оказался в детдоме, а в 1997 году был усыновлён американцами. В США Алекс прожил 24 года, получил образование, работал авиационным техником. В письме мужчина просил помочь ему вернуться в Россию и отыскать мать.

RT запросил у Алекса документы, подтверждающие его рассказ. После проверки их подлинности редакция обращалась в соответствующие инстанции, чтобы молодому человеку выдали паспорт. Процесс оформления документов занял пару месяцев, после чего Алекс прилетел в Москву в сентябре 2021 года, где в скором времени нашёл жилье и работу репетитора английского языка.

За это время Алекс пытался отыскать мать. Для этого мужчина неоднократно приезжал в родной Петербург. Удалось выяснить, что его мать — Светлана Тимофеева — давно умерла. История Алекса легла в основу фильма RT «Саша фром Раша», который вышел в феврале 2022 года.

Как складывается его жизнь сейчас, Алекс Пик рассказал в эксклюзивном интервью RT.

— Ты полтора года живёшь в России. Как складывается твоя жизнь, где ты работаешь? Какие впечатления у тебя от страны?

— В настоящее время я работаю в Sun School, преподаю английский. За эти два года я успел побывать во многих городах, путешествовал. Был в родном Петербурге, Анапе, Уфе, Новороссийске. Если честно, то в общих чертах жизнь в России устроена в целом так же, как и в Штатах. В больших городах всё дороже, лучше инфраструктура.

В России меня больше всего впечатляют люди: они заботливые, отзывчивые, радушные. Везде стараются сделать так, чтобы гость чувствовал себя желанным в доме, был окружён вниманием.

— Как успехи в восстановлении родного языка? Говоришь ли ты уже по-русски в повседневной жизни?

— Я значительно улучшил свой русский, и у меня нет проблем с общением. Пишу и читаю я тоже уже достаточно легко, но над грамматикой ещё стоит поработать.

— Ты хотел узнать обстоятельства смерти своей матери, найти её могилу. Удалось ли тебе это?

— Многое из того, что я хотел бы узнать о матери, уже предано забвению. Я до сих пор не знаю, где она похоронена. Я часто бывал в Санкт-Петербурге, но мои поиски не увенчались успехом до сих пор. Но я не отчаиваюсь, планирую поехать в Петербург этим летом, буду продолжать искать информацию. В любом случае сам для себя я так определил свой долг перед матерью: быть добропорядочным гражданином России, чтобы она мной гордилась.

— Планируешь ли ты навестить свою приёмную семью в США?

— Конечно, хотелось бы в будущем приехать навестить своих родственников, но возвращаться в США я не планирую. Я хочу остаться жить в России навсегда. Это была моя мечта — вернуться сюда, и я это сделал благодаря помощи неравнодушных людей — и вашей в том числе.

— Ты всегда мечтал работать в авиационной отрасли. Делаешь какие-то шаги, чтобы мечта сбылась?

— Да, безусловно, эта мечта остаётся, и кое-что мне удалось сделать. Например, познакомиться с пилотом авиакомпании S7 и инструктором по тренажёрам для лётчиков. Есть идеи для бизнес-проекта в будущем. Надеюсь, мне повезёт. Также я с товарищами пытаюсь запустить сайт об истории российской авиации.

— Геополитическая ситуация сейчас в мире сложная, и наши отношения с США оставляют желать лучшего. Поменялось ли твоё отношение к этой стране за всё время жизни в России? Всё-таки ты вырос там, продолжаешь общаться с друзьями, приёмной семьёй.

— У меня много друзей в США, и, конечно, мы обсуждаем политику. Многие не знают и не понимают причин того, что происходит на Украине, и, что ещё хуже, они даже не могут показать на карте такую страну, если их попросить.

Я думаю, что США должны заниматься своими делами и перестать указывать России, что делать. Там есть хорошие люди, но, на мой взгляд, они сбиты с толку. Те, кто пытается разбираться самостоятельно, читать и слушать дополнительные источники информации, становятся мудрее и понимают, что тратится много ресурсов на конфликт, к которому они не имеют никакого отношения.

Чем дольше я живу в России, тем больше чувствую себя как дома. Я совершенно не испытываю на себе никакого давления ни по каким вопросам. Россия — нормальное, стабильное и культурное место, где по большому счёту есть единый менталитет. Моя любовь к Родине усиливается с каждым днём, и самое главное, чего бы мне хотелось, — это приносить ей пользу и быть достойным гражданином.