«Лучшее решение в моей жизни»: усыновлённый американцами герой публикации RT вернулся в Россию

Усыновлённый американцами 24 года назад уроженец Санкт-Петербурга Алекс Пик вернулся в Россию. В 1994-м молодой человек из-за семейных проблем оказался в детдоме, а спустя три года его оттуда увезли в США усыновители. Всё это время Алекс мечтал вернуться на родину и найти свою родную мать. В апреле этого года он обратился к RT с просьбой помочь осуществить мечту, а в сентябре получил российский паспорт. О том, как встретила его родина и какие планы он строит на дальнейшую жизнь, — в материале RT.

Письмо в редакцию

В апреле этого года в редакцию RT пришло письмо от 35-летнего жителя США Алекса Пика.

Молодой человек рассказывал, что его настоящее имя Александр Тимофеев. Он родился в Ленинграде в 1986 году, но, когда ему было восемь лет, из-за семейных проблем он оказался в детдоме вместе с братом и сестрой. В 1997 году их усыновила супружеская пара из Америки — так они оказались в США.

В письме Алекс подчёркивал, что все эти годы он хотел вернуться на родину и отыскать мать.

«Я помню двор, где мы жили. Это на Московском проспекте. Последний раз я видел маму зимой. Я играл во дворе и должен был возвращаться домой к ужину, но ко мне подошёл милиционер и попросил пройти с ним в машину. Там уже сидела мама. Нас отвезли в отделение, и последним, что она мне сказала, было: «Надеюсь, скоро опять увидимся». Больше мы не встречались», — делился воспоминаниями Алекс.

Когда он занялся подготовкой документов для возвращения на родину, выяснилось, что в деле об усыновлении была допущена ошибка. Бумаги тогда подписывал обычный судья штата, а не федеральный, поэтому молодой человек, проживший в Америке почти 24 года, не являлся гражданином США.

Алекс просил RT помочь ему вернуться в Россию.

Редакция запросила у жителя США копии документов, подтверждающих его рассказ, а также справку об отсутствии судимости. В свою очередь, генконсульство РФ в Хьюстоне провело проверку, по итогам которой в сентябре выдало Алексу российский паспорт, и вскоре он вылетел в Москву.

Москва превзошла ожидания

Как рассказал Алекс, у него ушли сутки на то, чтобы добраться из Далласа (штат Техас) в Москву транзитным рейсом через Хельсинки. И без приключений не обошлось: в дороге потерялся один из чемоданов с важными документами и ценностями. Впрочем, багаж быстро удалось вернуть: его привезли через двое суток.

«Я ещё не могу поверить в то, что вернулся на родину. Я же никогда раньше не выезжал за пределы США. Моя приёмная семья, друзья и знакомые — все поддержали меня, но говорили, что я просто сумасшедший, что это слишком крутая затея. Но я об этом столько лет мечтал — и вот наконец я здесь», — рассказал Алекс съёмочной группе RT, встречавшей его в аэропорту.

Сейчас Алекс снимает квартиру в Москве. Он уже успел посетить Красную площадь и другие достопримечательности.

© Фото из личного архива

«Москва превзошла все мои ожидания. Особенно транспорт и архитектура. Я стараюсь бывать в интересных местах. Даже уже успел посетить Музей Победы на Поклонной горе. Войдя в комнату, посвящённую блокаде Ленинграда, я заплакал. Многочисленные жертвы, принесённые этими невоспетыми героями, отдаются эхом в моей голове», — рассказывает Пик.

В США Алекс окончил среднюю школу в Техасе, затем — колледж изобразительных искусств. Работал менеджером в гостиничном бизнесе, продавцом в мебельном салоне, супервайзером в системе здравоохранения, авиационным техником. В России Алекс без работы не остался. Вначале он давал частные уроки английского языка, а сейчас учит детей в компании Magic Beans.

«Я рад, что за довольно короткое время мне удалось найти хорошее жильё, работу и достойную зарплату, чтобы начать жизнь заново. Пока всё идёт так, как я загадывал. Что касается моих первых впечатлений от жизни в России, то у меня нет слов. Больше всего меня потрясает, как люди взаимодействуют между собой. Все стремятся друг другу помочь. Сейчас я чувствую себя русским больше, чем когда-либо», — говорит Алекс.

Помимо основной деятельности, Алекс трудится волонтёром в Музее авиации в Монино: проводит экскурсии, помогает с ремонтом авиационной техники. В свободное время посещает фитнес-клуб, а также берёт уроки русского.

Алекс подчёркивает, что вне работы старается говорить с окружающими исключительно на родном языке.

Мечту увидеть свою мать Алекс пока ещё не исполнил. О её судьбе фактически ничего не известно. Но в ближайшее время Пик планирует отправиться в город своего детства, Санкт-Петербург, и начать её поиски. А пока он продолжает осваиваться в столице и не устаёт повторять, что «приезд в Россию стал лучшим решением в его жизни».