Подразделения группировки войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении впервые поразили украинскую станцию РЭБ «Хмара», сообщили в Минобороны России. Также в течение прошедших суток было нанесено поражение военной технике стран Запада: САУ М109 Paladin, гаубицы М102, М198, М777 (США), гаубицы FH-70 и L-119 (Великобритания), БМП Marder (ФРГ). Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины.

В течение прошедших суток российские военнослужащие впервые поразили украинскую станцию РЭБ «Хмара», следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24, 47, 54 и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино (ДНР). При этом отражено семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи (ДНР).

«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах н. п. Загоруйковка и Котляровка (Харьковская область).

Потери противника: до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Белогоровка (ЛНР), Новое и Красногоровка (ДНР).

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Наряду с этим военкор RT Влад Андрица рассказал, как бойцы 1486-го ленинградского полка участвуют в продвижении в сторону села Красного на юго-восточных подступах к Часову Яру. Боевики ВСУ регулярно пытаются подобраться к железной дороге, которая по меридиану связывает Андреевку, Клещеевку и Курдюмовку.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное, Водяное и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.