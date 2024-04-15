Сенатор Ковитиди: любые наёмники на Украине будут уничтожены

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что Франция, снабжая украинских боевиков оружием, наёмниками, должна понимать, что становится фактически пособником терроризма.

«Поэтому она будет нести полную ответственность, так же, как и все другие государства, которые сегодня финансируют терроризм. Мы предупреждали о том, что любые наёмники так или иначе будут уничтожены. Это позиция России, и по-другому быть не может», — отметила парламентарий.

По её словам, «договариваться с ними, обсуждать что-либо никто не будет».

«Каждый, кто поднимает руку на Россию, кто сегодня

является врагом России и становится на сторону врагов России, — он так или иначе становится для нас законной целью, поэтому по-другому не будет, и чем раньше они это поймут, тем для них лучше», — заключила сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий также подчеркнул в беседе с RT, что любые наёмники, приезжающие на Украину, являются законными целями российских военных.

«Не только французские наёмники, а любые террористы, наёмники, приезжающие на Украину, как они говорят, «на сафари», тренироваться на мирных жителях, являются нашими законными целями», — заявил собеседник RT.

Депутат назвал их маньяками и убийцами, которых «необходимо уничтожать как бешеных собак».

«А когда в Америку, во Францию, в Германию приходит «груз 200» с территории Украины (а их становится всё больше и больше), то гражданам этих стран нужно задуматься о том, что руководство этих стран (и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон), не являются самостоятельными, и государства теряют свой суверенитет, являются придатками той системы, которую выстроили англосаксы во главе с Госдепом США по сталкиванию наших стран», — заключил парламентарий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.