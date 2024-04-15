ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что войска также нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра. Военнослужащие рассказали ему, как им мешают вражеские беспилотники.