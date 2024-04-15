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Военкор RT показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра

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Военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра. Военнослужащие рассказали ему, как им мешают вражеские беспилотники.

Бойцы 1486-го ленинградского полка участвуют в продвижении в сторону села Красного на юго-восточных подступах к Часову Яру: работают по вражеским «птичкам» в 2 км от Клещеевки (ДНР).

В момент разговора бойцов с военкором RT над позицией зависло украинское разведывательное крыло. Вслед за ним — несколько дронов-камикадзе для сброса кассетных снарядов с начинкой из гексогена и пластита.

Бойцы сбили один из вражеских БПЛА из крупнокалиберного пулемёта. Из автоматов обезвредили разбросанные кассетами «лампочки».

Военные ВСУ регулярно пытаются подобраться к железной дороге, которая по меридиану связывает Андреевку, Клещеевку и Курдюмовку. Российские бойцы успешно отражают по пять-шесть атак вражеских дронов в день на каждом из постов.

Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры ближнего боя при штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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