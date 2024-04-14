Ударами авиации, ракетными войсками и артиллерией: ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T и склад боеприпасов

Пусковая установка ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов уничтожены ударами авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Средства ПВО за сутки уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и JDAM, один снаряд HIMARS и 41 беспилотник ВСУ. Общие потери ВСУ составили до 1225 военнослужащих.

Российские военнослужащие в течение прошедших суток уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», — говорится в сообщении.

Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Напомним, в период с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. По данным ведомства, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений Сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

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Ситуация на линии фронта

На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Терновая, Гатище (Харьковская область) и Радянское (Сумская область). Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Синьковка, Загоруйковка (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Терны (ДНР).

Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, две боевые бронированные машины «Казак», два автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). В районе н. п. Весёлое (ДНР) отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм САУ М109 Paladin производства США, 155-мм САУ Krab польского производства, две 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Новокалиново (ДНР). Отражено семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23, 24, 115-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).

Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады Нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах н. п. Чаривное (Запорожская область) и Урожайное (ДНР).

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны возле н. п. Работино (Запорожская область), Чкалово (Днепропетровская область) и Михайловка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».