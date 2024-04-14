Уничтожено десять украинских БПЛА: дежурные средства ПВО пресекли атаку киевского режима на Краснодарский край

Минобороны РФ: средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Краснодарским краем

Утром 14 апреля была предотвращена воздушная атака со стороны ВСУ на Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО сбили десять украинских беспилотников.