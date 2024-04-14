Уничтожено десять украинских БПЛА: дежурные средства ПВО пресекли атаку киевского режима на Краснодарский край
Минобороны РФ: средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Краснодарским краем
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
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14 апреля 2024
На Южно-Донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм гаубицу М777 Вооружённых сил Украины.
При этом расчёты ЗРК «Тор-МУ» сбили реактивные снаряды HIMARS и «Ольха».
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Расчёт 82-мм миномёта «Поднос» морской пехоты Черноморского флота уничтожил миномёт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.
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Военкор RT Мурад Газдиев подготовил сюжет об успехах подразделений ВС РФ, которые освободили очередной населённый пункт в ДНР.
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Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок. Один человек скончался в больнице», — написал он в своём Telegram-канале.Также на russian.rt.com «Дети погибли, сам на руках вытаскивал»: жители Токмака рассказали об украинских обстрелах
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Средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Чёрным морем около 06:30 мск, сообщили в Минобороны РФ.
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Примерно в 07:00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.