Более выгодные рубежи: в МО РФ заявили об улучшении положения войск на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях

Российские военные заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях СВО, сообщили в Минобороны России. Авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники поразили ряд целей, в том числе ангар для производства и хранения БПЛА и склад вооружения ВСУ.

ВС России за сутки продвинулись на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации, сообщили на брифинге Минобороны России. Военнослужащие улучшили позиции на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком участках.

Обстановка на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Строевки (Харьковская область) и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населённого пункта Терны (ДНР).

По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 30 военнослужащих, а также три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 53-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны в районах н. п. Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка (ДНР).

Наряду с этим отражены десять контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка (ДНР).

Противник потерял до 390 военнослужащих, а также боевые бронированные машины «Козак» и MaxxPro и 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое (ДНР).

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Противник потерял до 305 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Водяное (ДНР). В районе Урожайного (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Противник потерял здесь 155 военнослужащих, а также три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Новоданиловка, Нестерянка (Запорожская область) и Республиканец (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, а также четыре автомобиля, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

ВС России поразили ангар для производства и хранения украинских БПЛА

Тем временем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили ряд объектов ВСУ.

Среди них ангар для производства и хранения БПЛА и склад вооружения. Кроме того, в 131 районе поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.