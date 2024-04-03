Guardian: в Киеве признали, что атаки на Россию вызваны неудачами на фронте
- AP
В публикации говорится, что у российской армии имеется военное превосходство, а у Киева наблюдается дефицит артиллерийских снарядов и нехватка истребителей. Именно поэтому у ВСУ «нет выбора, кроме как перенести сражения в тыл врага».
Также Скибицкий добавил, что Украина использует модель НАТО, предполагающую достижение результатов путём отбора и уничтожения нескольких важных целей.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории России.