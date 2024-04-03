«Поддержали пехоту»: в МО РФ заявили об ударе Су-25 по позициям ВСУ на Северодонецком направлении

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Северодонецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Как отметили сами лётчики, таким образом они оказали поддержку пехоте, которая находится на переднем крае. Наряду с этим в МО рассказали подробности захватов нескольких опорных пунктов на разных направлениях СВО, а также об уничтожении танка ВСУ на Донецком направлении.

Удары авиации на Северодонецком направлении

В пресс-службе Минобороны России заявили, что экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ на Северодонецком направлении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения удара неуправляемыми ракетами с кабрирования экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«По докладу ПАН живая сила была поражена. Оказали помощь нашим бойцам, которые находятся на переднем крае, поддержали пехоту. Работает по самому прямому назначению», — рассказал лётчик Су-25 с позывным Сталкер.

Удары РСЗО по опорным пунктам

Наряду с этим расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелковых подразделений на Авдеевском направлении.

«Первый шквал огня был нанесён с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 км. Вторым ударом расчёты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — отметили в МО РФ.

Военнослужащие разведывательного подразделения провели контроль поражения целей и передачу координат местоположения националистов с помощью БПЛА «Орлан-30».

Отмечается, что все выявленные цели были уничтожены, особо отличившихся военнослужащих наградили государственными наградами. Бойцы получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость», медаль «За воинскую доблесть» II степени, а также медали Суворова и Жукова.

Захват опорного пункта на Артёмовском направлении

Кроме того, бойцы из состава диверсионно-штурмовой бригады «Невский» группировки «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении.

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Как рассказали в Минобороны РФ, расчёты БМ-21 «Град» реактивной батареи и танковые экипажи группировки в рамках поддержки работы штурмовиков поочерёдно наносили удары по районам сосредоточения и опорным пунктам украинских формирований, обеспечивая натиск.

«Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке, а также не предугадал тщательно спланированный манёвр российских штурмовиков и, потеряв уже десятки единиц техники и личного состава, сдался в плен», — отметили в МО РФ.

Танк ВСУ уничтожен на Донецком направлении

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении танка ВСУ в окрестностях Красногоровки на Донецком направлении СВО. Эту работу выполнили расчёты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки «Юг», применившие управляемые ракеты переносного комплекса «Фагот».

Уточняется, что разведка выявила движение бронетехники ВСУ и передала информацию противотанковому расчёту. Расчёт выдвинулся на позицию и пуском двух ракет уничтожил боевую машину противника.

«Когда он вышел на удобную позицию, был произведён выстрел. Он что-то задёргался, закрутился», — рассказал младший оператор-наводчик с позывным Чёрный. По его словам, после второго попадания вражеский танк загорелся.