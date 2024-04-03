Бойцы бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении

Российские бойцы из диверсионно-штурмовой бригады «Невский» (входит в группировку войск «Юг») захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении.

«Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артёмовском направлении специальной военной операции», — сказали в Министерстве обороны журналистам, заявление приводит РИА Новости.

Заход штурмовых групп поддержали расчёты БМ-21 «Град» и танковые экипажи группировки. Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке и не предугадал спланированный манёвр российских штурмовиков.

Потеряв десятки единиц техники и личного состава, противник сдался в плен, сообщили в ведомстве.

Как накануне сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.