RT в Telegram
Подпишись

Бойцы бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении

Короткая ссылка
Российские бойцы из диверсионно-штурмовой бригады «Невский» (входит в группировку войск «Юг») захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении.
Бойцы бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

«Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артёмовском направлении специальной военной операции», — сказали в Министерстве обороны журналистам, заявление приводит РИА Новости.

Заход штурмовых групп поддержали расчёты БМ-21 «Град» и танковые экипажи группировки. Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке и не предугадал спланированный манёвр российских штурмовиков.

Потеряв десятки единиц техники и личного состава, противник сдался в плен, сообщили в ведомстве.

Как накануне сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить