Бойцы бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении
- РИА Новости
«Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артёмовском направлении специальной военной операции», — сказали в Министерстве обороны журналистам, заявление приводит РИА Новости.
Заход штурмовых групп поддержали расчёты БМ-21 «Град» и танковые экипажи группировки. Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке и не предугадал спланированный манёвр российских штурмовиков.
Потеряв десятки единиц техники и личного состава, противник сдался в плен, сообщили в ведомстве.
Как накануне сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, но российские войска продолжают теснить их на запад.