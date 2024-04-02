Более 80 тысяч военнослужащих, свыше 1,2 тысячи танков и других бронемашин: Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала года

Украинские войска после неудавшегося контрнаступления попытались закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но потерпели неудачу, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Вооружённые силы России продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении. Шойгу сообщил, что с начала года под российский контроль перешло более 400 кв. км территории новых регионов РФ, а потери ВСУ за этот период превысили 80 тыс. человек.

Во вторник, 2 апреля, глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ коротко рассказал об обстановке в зоне специальной военной операции.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», — сказал министр.

По словам Шойгу, за прошедший месяц в ДНР были освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное, а в Запорожской области — посёлок Мирное. Как уточнил Шойгу, с начала года под российский контроль перешло 403 кв. км территорий новых регионов РФ.

Между тем ВСУ с начала января потеряли более 80 тыс. военнослужащих и 14 тыс. единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

«Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения», — отметил Шойгу.

Российские военные асимметрично реагируют на такие преступления, продолжил министр. По его словам, в марте по территории Украины было нанесено 190 групповых и два массированных удара высокоточным оружием и БПЛА. В результате были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

«Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — подчеркнул Шойгу.

Сводка МО о ходе спецоперации

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Терны (ДНР).

Противник потерял до 20 человек, три автомобиля, 155-мм гаубицу M777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также полевой склад боеприпасов.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр (ДНР).

Наряду с этим отражены две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Богдановка (ДНР).

ВСУ потеряли здесь более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ M109 Paladin производства США, САУ «Акация», три гаубицы Д-20 и одна Д-30, два орудия M119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, поразили формирования противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи (ДНР).

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Потери ВСУ составили свыше 300 человек. Также уничтожены танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах н. п. Урожайное и Макаровка (ДНР).

Наряду с этим отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе н. п. Никольское (ДНР). Противник потерял более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица M777, САУ Krab и орудие Д-20.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Новоандреевка и Работино (Запорожская область). ВСУ потеряли до 40 человек, два пикапа и САУ «Акация».

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд объектов, среди которых склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотников. В 152 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 195 украинских беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.