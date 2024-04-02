Командир взвода: в Курахове уничтожен мост, по которому ВСУ снабжали группировку
- РИА Новости
Удар наносился расчётом РСЗО «Ураган» Южной группировки войск.
«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», — рассказал командир взвода ТАСС.
В январе глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России продвигаются в направлении населённого пункта Курахово.