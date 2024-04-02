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Командир взвода: в Курахове уничтожен мост, по которому ВСУ снабжали группировку

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Войска России 30 марта точным ударом уничтожили в городе Курахово (ДНР) стратегически важный железнодорожный мост, по которому Украина снабжала свои подразделения в районе Марьинки и Угледара, а также на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут.
Командир взвода: в Курахове уничтожен мост, по которому ВСУ снабжали группировку
  • РИА Новости

Удар наносился расчётом РСЗО «Ураган» Южной группировки войск.

«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», — рассказал командир взвода ТАСС.

В январе глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России продвигаются в направлении населённого пункта Курахово.

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