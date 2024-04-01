В районе Харькова: в Минобороны России заявили о поражении пункта временной дислокации иностранных наёмников

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили ряд объектов на Украине, среди которых пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова, радиолокационный пункт наведения, а также машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Наряду с этим на территории ДНР средства ПВО сбили украинский Су-27.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки уничтожили ряд объектов ВСУ. Среди них радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Наряду с этим поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 138 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Райское (ДНР). За сутки также перехвачены 228 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией поразили скопления живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка и Терны (ДНР).

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Противник потерял до 30 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Константиновка и Новодмитровка (ДНР).

По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 510 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые бронированные машины (в том числе бронетранспортёр М113 производства США) и 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожено 11 складов с боеприпасами ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное (ДНР).

Наряду с этим отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Ленинское и Шумы (ДНР). По данным МО РФ, украинские войска потеряли до 295 человек, а также американский танк Abrams, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах н. п. Комсомольское, Малиновка (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР).

ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Наряду с этим поражены САУ Krab, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новотягинка (Херсонская область) и Добрая Надия (Днепропетровская область). ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, а также пять автомобилей, две гаубицы Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».