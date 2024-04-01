Офицер Дэвис: США не смогут предотвратить потерю Украиной новых территорий

Помощь США, как финансовая, так и военная, не поможет Украине избежать потери ещё больших территорий в результате конфликта, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

На YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что выделение конгрессом $60 млрд лишь увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах.

«Это увеличит территории, которые ей придётся отдать России. По-другому не получится», — сказал Дэвис, слова которого приводит РИА Новости.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что «дар убалтывания», которым обладает глава киевского режима, сможет помочь ему убедить бывшего американского лидера Дональда Трампа продолжать помогать Украине в случае его победы на выборах президента США.