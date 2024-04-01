RT в Telegram
Подпишись

Офицер Дэвис: США не смогут предотвратить потерю Украиной новых территорий

Короткая ссылка
Помощь США, как финансовая, так и военная, не поможет Украине избежать потери ещё больших территорий в результате конфликта, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Офицер Дэвис: США не смогут предотвратить потерю Украиной новых территорий
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

На YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что выделение конгрессом $60 млрд лишь увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах.

«Это увеличит территории, которые ей придётся отдать России. По-другому не получится», — сказал Дэвис, слова которого приводит РИА Новости.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что «дар убалтывания», которым обладает глава киевского режима, сможет помочь ему убедить бывшего американского лидера Дональда Трампа продолжать помогать Украине в случае его победы на выборах президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить