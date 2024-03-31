Групповой удар высокоточным оружием: ВКС России поразили объекты энергетики и газодобывающей отрасли Украины

ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате была нарушена работа предприятий оборонной промышленности, занимавшиеся изготовлением и ремонтом вооружений, боевой техники и боеприпасов. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили три самолёта Су-25 ВСУ.

В течение прошедших суток ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Вознесенск (Николаевская область) уничтожено три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины.

Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами. К тому же были поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражено пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле н. п. Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка (ДНР).

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ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны вблизи н. п. Новгородское, Майорск и Розовка (ДНР). Неподалёку от н. п. Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское (ДНР) отражено девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102, 108, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное, Старомайорское (ДНР), Комсомольское и Малиновка (Запорожская область). При этом они отразили контратаку штурмовых групп 127-й бригады теробороны возле н. п. Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы — М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны вблизи н. п. Работино, Каменское, Лобковое (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.