Подразделения Южной группировки войск в ходе успешных действий освободили н. п. Красное (ДНР) и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В период с 16 по 22 марта российские войска освободили н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР).

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков ещё один населённый пункт в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ из зоны СВО.

«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). Возле н. п. Богдановка (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

В период с 16 по 22 марта подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией были освобождены н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), тогда как бойцы группировки войск «Восток» освободили н. п. Мирное (Запорожская область). Также подразделения Южной группировки войск взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР).

Также на russian.rt.com «Дезорганизовано функционирование предприятий»: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе н. п. Синьковка (Харьковская область).

Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк (ДНР). Также отражено 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Семёновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи (ДНР).

Также по теме «Все атаки отражены»: ВСУ за неделю потеряли на Белгородском направлении более 3 тыс. солдат В период с 16 по 22 марта подразделения российских войск отразили все атаки украинских террористических формирований, пытавшихся...

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Урожайное, Макровка и Угледар (ДНР). Также они отразили атаку противника возле н. п. Водяное (ДНР). Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Работино (Запорожская область) и Токаревка (Херсонская область). Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777 производства США.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также поражены пункт временной дислокации иностранных наёмников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.