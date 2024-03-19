«Это катастрофа, практически смерть»: блогер Мика Бадалян — о курсе властей Армении и своём возможном аресте

Пророссийский блогер Мика Бадалян, который приехал в Москву наблюдать за выборами, сообщил, что его хотят задержать по возвращении в Армению. Бадалян опасается задержания на фоне очередного витка политического кризиса в стране. В интервью спецкору RT Илье Васюнину блогер заявил, что власти Армении уже не в первый раз применяют против него репрессивные меры.

— Когда вы узнали, что вас хотят задержать?

— Я прилетел в Россию по приглашению Общественной палаты на выборы в качестве эксперта. Меня приглашали 12 марта, но из-за угрозы, что меня могут не выпустить из Армении, я приехал раньше. Для меня участие в работе на выборах — очень интересный опыт. Через несколько дней я собираюсь вернуться на родину, но два дня назад поступила информация сразу из нескольких источников, что в Армении меня собираются задержать.

Это уже не в первый раз. В 2022 году меня арестовывали за то, что я разгонял проукраинские митинги у российского посольства. В 2023 году мне пытались приписать торговлю оружием, меня задерживала Служба национальной безопасности. Если бы не реакция России, то вполне вероятно, что я бы сейчас отбывал длительный срок.

Я очень сильно неугоден власти, но при этом меня не купить, не напугать, не заткнуть.

Сегодня отношения между Арменией и Россией, к сожалению, пришли практически в состояние холодной войны. Остаётся полшага до того, что Армения станет не то что недружественной, а вражеской страной.

— Какая ситуация сейчас в Армении? Ваши оппоненты говорят, что надо «идти в Европу». Пашинян собирается, кажется, опираться на французские войска вместо российских.

Блогер Мика Бадалян — о курсе властей Армении и своём возможном аресте

— Задача нынешних армянских властей — это вывод Армении из зоны влияния России, то есть вывод России с Южного Кавказа. Что касается вступления в ЕC, то это полная чушь. Мы прекрасно понимаем, что такие процессы занимают десятки лет. Турция уже много лет кандидат в члены ЕС, и этот статус ничего не меняет. Сейчас Украине обещают вступление. Пашинян уже анонсировал, что будет референдум, где народ должен проголосовать и выбрать — EАЭC или ЕС. И безвиз будет одним из главных аргументов в пользу «пути в Европу».

Что касается людей, то в Армении, к сожалению, растут антироссийские настроения. При этом думающая часть населения прекрасно понимает, что выход из ОДКБ, о котором так много говорится, — это решение политическое. И участие в ОДКБ не надо рассматривать отдельно от участия в ЕАЭС.

Выход из ОДКБ означает разрыв отношений Армении с Россией. Это катастрофа, это практически смерть.

Никол Пашинян говорит, что заведёт французский военный контингент в Армению. Если они приходят, то Армения станет вражеской и для России, и для Ирана. Сейчас априори вражеские у нас Турция и Азербайджан. Получается, мы объединяем все эти страны против нас. И мы понимаем, что Армения одна не может выстоять против этих стран и Франция нам не поможет.

— Сейчас ощущение, что для Армении вообще не осталось положительных сценариев. Какие, с вашей точки зрения, варианты развития событий?

— Худший сценарий для нас — это полный разрыв отношений с Россией.

У нас два сценария. Либо это 1915 год, когда произошёл геноцид армян. Когда в Армению зайдут несколько сотен французских военных, мы станем вражеской стороной для всего региона, начнётся военная эскалация. И остановить её будет просто некому. Куда захотят — туда и дойдут. Прежде всего азербайджанская армия, может быть, и турецкая. Свой кусок возьмут иранцы. Армению разделят на несколько кусков. Может быть, Ереван нам оставят, а может быть, и нет.

Второй сценарий — это 1991 год. Когда в Армении была практически гуманитарная катастрофа: не было ни света, ни газа, ни еды. Надо понимать, что, допустим, за прошлый год в Россию было экспортировано товаров почти на $3,5 млрд, а во всю Европу — на $700 млн. И мы прекрасно видим ситуацию с фермерами в Европе, которые протестуют против иностранной продукции. Никому вообще не нужна наша армянская продукция.

Также на russian.rt.com Польские фермеры перестали пропускать даже автобусы на КПП на границе Украины

— С вашей точки зрения, остались ли положительные сценарии? В свете последних требований Азербайджана о передаче сёл, а также проблем Сюникского, как говорят в Армении, или Зангезурского, по версии Баку, коридора?

— Позитивный сценарий — относительно позитивный. Это смена власти в Армении. Приход здоровых сил, которые смогут выстроить правильные, здоровые союзнические отношения с Россией. При этом мы не говорим о том, что нужно закрываться для других стран. Мы должны продолжать общение и с Америкой, и с Европой, но мы должны прекрасно понимать, кто наш стратегический союзник и какой наш внешнеполитический вектор.

Что касается Сюникского коридора, то идеальный вариант для Армении тот, который был прописан в договоре от 9 ноября 2020 года, когда предоставляется дорога из Нахичевани в Баку. При этом безопасность обеспечивают армянская и российская стороны.