Российские военнослужащие на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России. Противник потерял в этом секторе до 160 военных, пять боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США. На Донецком направлении СВО были поражены самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства и буксируемое орудие М119 производства США.

Российские военнослужащие на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

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Противник потерял до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении военнослужащие ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР).

ВСУ потеряли в этом секторе более 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Также был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее в российском оборонном ведомстве показали работу РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации, расчёты которых продолжают уничтожать опорные пункты и технику ВСУ, в том числе западного производства.

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На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей, отметили в Минобороны. ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.

В районах Петровского, Ленинского и Орловки в ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

«Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, а также гаубицу «Мста-Б», — говорится в сводке Минобороны.

На Южно-Донецком российские силы нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах Новодонецкого, Угледара и Старомайорского в ДНР.

ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военных и три автомобиля. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.

Средства ПВО в течение суток сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников.