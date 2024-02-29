«Теперь можно не бояться»: жители Авдеевки рассказали RT, как ждали прихода российских войск

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в недавно освобождённой российскими войсками Авдеевке сейчас находятся несколько сотен мирных граждан. Несмотря на притеснения со стороны украинских националистов, они отказались покинуть родные дома и дождались прихода российских войск. Последние несколько месяцев, как свидетельствуют очевидцы, оказались особенно тяжёлыми — приходилось неделями прятаться в подвалах и жить впроголодь. В беседе с RT жители Авдеевки рассказали, что им пришлось пережить.

Василий родился в Ивановской области, но ещё во времена СССР переехал на Украину. Сейчас ему 75 лет, и уже долгое время он пытается выжить на этой земле. По его словам, украинцы и русские всегда «жили друг с другом мирно и дружно — братские народы». «Я спокойно в Россию к родственникам ездил. И никогда никаких проблем не было. А вот после переворота началось гонение на русский язык», — вздыхает он.



Василий вспоминает, что, как только увидел эмблемы российских солдат, от сердца у него отлегло: «Наконец теперь в России, в безопасности. У нас же Авдеевка вся русская».

Последние несколько недель пожилой мужчина провёл в подвале, без отопления и еды. «Как мы там все не слегли? На улице мороз 12—15 градусов. Пар изо рта», — поясняет он. Однако опаснее всего, по его словам, было попасться на глаза солдатам ВСУ, которые оставшееся в городе мирное население считали предателями и «ждунами».

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«Запрещали говорить по-русски»

«Мы старались с ВСУ не общаться. Не знали, чего от них ждать... Они рвали паспорта и кидали гранаты (в мирных жителей. — RT)», — рассказывает Григорий. При этом, по словам мужчины, украинские военнослужащие старались оборудовать свои позиции именно рядом с домами, в подвалах, где укрывались оставшиеся гражданские.

«ВСУ привыкли возле нас кучковаться, — говорит он. — Возле жилых домов миномёты и танки стояли. Потом прилетает восемь ракет. Они убегают, а мы ищем новый подвал, потому что тот разрушен».

Григорий горько шутит, что им с женой в последнее время пришлось вести «тёмную жизнь» — сидеть в подвале, укрываясь от ВСУ. «У меня же вообще прописка ясиноватская. Поэтому я очень боялся. Кто знает, что им в голову придёт, — вздыхает он. — Вот так и жили: воды не хватало, еды тоже, боялись, что нас подорвут. Но слава богу, что мы выжили. Как услышали, что кто-то дверь в подвал открыл и крикнул на русском языке: «Мирные есть?» — так стало понятно, что наши пришли и надо выходить».

По словам Олега Казимировича, в Авдеевке за любое неосторожное слово можно было лишиться головы.

«Было много таких случаев. Приезжала СБУ, забирали людей, и больше их не видели, — говорит Олег Казимирович. — Или вот наш Барабаш. Работал он скотником — и вдруг стал великим мэром Авдеевки (глава военной администрации Виталий Барабаш. — RT). Сам трус, но ходит пьяным и всем угрожает. «Ждуны», «орки» — как только нас ни называл. Требовал он, чтобы мы уезжали на ту сторону».

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Принудительная эвакуация

По словам Олега и Оксаны Федоренко, украинские власти намеренно создавали гуманитарную катастрофу в городе и делали всё возможное, чтобы вынудить жителей Авдеевки уехать на оккупированные ВСУ земли.

«Например, предпринимателю, который привозил в город еду, угрожали и требовали остановить продажу», — рассказывает Оксана. После этого, по словам супругов, магазин обстреляли, в результате погибли семь человек.

Также, говорит Оксана, мирное население пытались отправить в принудительную эвакуацию, действуя через детей. Причём, по её мнению, украинские военнослужащие могли сами обстреливать те дома, жители которых отказывались покидать Авдеевку.

«Например, был случай: приехала украинская администрация к семье с пятимесячным малышом. Стали говорить, чтобы уезжали. Они отказались. Через время по ним прилетело. Ребёнок с бабушкой погибли, изувеченную пару увезли. Налетели украинские журналисты и всё это снимали. А потом и с нами едва такая же история не приключилась», — говорит Олег.

«Повадился к нам украинский волонтёр, — рассказывает Оксана. — То подарки привезёт, то зайдёт и, пока мы не видим, ребёнка нашего поснимает. Потом он вдруг пришёл и начал предлагать нам уехать в эвакуацию. Когда мы отказались, он прислал к нам полицейских. Мы написали официальный отказ. Ровно через полчаса — прилёт в наш в балкон».

Об отступлении ВСУ из Авдеевки чета услышала по радио.

«Мы два года слушали русское радио, и когда там сказали, что ВСУ отступают, мы не могли поверить, — вспоминает Федоренко. — 17 февраля увидели каски, камуфляж не натовский — наши солдаты. Они зашли к нам, и мы обняли их. Мужики потрясающие, люди замечательные. Они тоже удивлялись, почему мы не выехали. А мы были готовы принять смерть из-за боевых действий, лишь бы не выезжать на Украину. Потому что Украина — это тюрьма».

Сейчас жителей Авдеевки, переживших украинскую оккупацию, эвакуируют в Ясиноватую. Нуждающимся там оказывают медицинскую помощь, их обеспечивают всеми предметами первой необходимости. Уже скоро все жители Авдеевки получат российские паспорта и станут полноправными гражданами России.