Российские РСЗО «Ураган» продолжают уничтожать опорные пункты и технику ВСУ в ходе спецоперации, заявили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, на счету одного из таких расчётов десятки различных объектов противника, в том числе несколько 155-мм гаубиц M777 производства США и гусеничных бронетранспортёров M113 также американского производства.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» армейского корпуса группировки войск «Восток» в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и боевой техники ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, на счету одного из расчётов РСЗО «Ураган» — десятки различных объектов противника, в том числе несколько 122-мм гаубиц Д-30, 155-мм гаубиц M777 производства США и гусеничных бронетранспортёров M113 американского производства.

«Мы здесь стоим за свой народ, за свою Родину. Хотим искоренить фашизм, который наши деды искореняли. Мы должны помочь своему народу, который здесь, он в нас верит, и мы не отступим. Победа будет за нами!» — приводит МО РФ слова командира РСЗО «Ураган» с позывным Прапор.

«Мы не отступим. Победа будет за нами»: расчёты РСЗО «Ураган» уничтожают бронетехнику производства стран НАТО в ходе СВО

Как заявил в конце февраля 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году планировалось Соединёнными Штатами и натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них потрясением.

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«Это поражение явилось для них серьёзным потрясением, потому что те методы, те технологии, те приёмы, которые они, может быть, практиковали в других местах и пытались применить здесь, потерпели полное фиаско», — подчеркнул министр обороны.

Как позднее отметил Шойгу, украинские военные в ходе контрнаступления потеряли 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тыс. единиц бронетехники.

«Потеряв 166 тыс. убитыми и ранеными… более 800 танков, почти 2,4 тыс. боевых бронированных машин разных — БТР, БМП и прочее, фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины Leopard уничтожены», — приводит РИА Новости слова министра обороны.

«За неделю на данном направлении противник потерял 23 танка, в том числе Abrams производства США»

Как отмечается в сводке Минобороны России о ходе проведения СВО с 24 февраля по 1 марта 2024 года, ВС России нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по объектам ВПК Украины.

Также были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

При этом на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское (ДНР) и продолжили продвижение в западном направлении.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Также российские военнослужащие отразили 48 контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

«За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2,6 тыс. военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Cредства ПВО за неделю сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.