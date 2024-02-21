«Освобождена в достаточно короткие сроки»: глава Генштаба Герасимов вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки. Как отметил Герасимов, населённый пункт был освобождён в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки. Минобороны РФ также опубликовало кадры установки российского флага на здание городской администрации Авдеевки.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции, заявили в пресс-службе Минобороны России.

Как следует из сообщения, Герасимов вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою.

Наряду с этим глава Генштаба подвёл промежуточные итоги выполнения боевых задач, поставленных перед группировкой войск «Центр», и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

«На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — сказал Герасимов.

Напомним, 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

МО также опубликовало кадры, на которых военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Центр» установили российский флаг на здание городской администрации Авдеевки.

Как отметили бойцы, во время выполнения боевой задачи у них не было с собой флагов, поскольку группа занималась зачисткой освобождённых зданий.

Как уточнил командир штурмовой группы с позывным Артист, когда бойцы вошли в администрацию Авдеевки, они попросили командование, чтобы им доставили флаг. Его впоследствии передали по воздуху — сбросили с квадрокоптера.

«Чувствуется, что исторический момент, прямо до мурашек было», — приводит МО слова военнослужащего.

Кроме того, в МО рассказали об эвакуации трофейной техники, брошенной националистами при бегстве из Авдеевки, в том числе двух американских бронетранспортёров М-113 и двух боевых машин пехоты БМП-1.

«Очень много побросали и таких — БМП-1, и в основном все американские М-113. Вот наши «коробочки» — они намного лучше. Проходимые, а если брать по обслуживанию, наши намного проще, чем американские», — заявил заместитель командира батальона по вооружению с позывным Клевер.

Уточняется, что националисты оставили несколько десятков единиц бронетехники и крупнокалиберной артиллерии как на территории самой Авдеевки, так и на позициях, расположенных на окраинах города и в промзоне.

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о работе военных разных родов войск в нескольких секторах СВО. В частности, ведомство опубликовало кадры работы Ка-52 ВКС на Донецком направлении.

В ходе оказания поддержки сухопутным войскам лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

«После применения средств поражения... также был доклад авиационного наводчика о гарантированном поражении живой силы в указанных координатах точно и в установленные сроки», — сказал один из лётчиков.

По его словам, гарантированность уничтожения цели обеспечивается за счёт около 2 тыс. мелких осколков весом до 3 г с радиусом разлёта до 350 м.

Помимо этого, на Южно-Донецком направлении СВО разведчики группировки войск «Восток» обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ, после чего артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ.

В ведомстве отметили, что от получения цели до проведения выстрела прошло несколько минут, после чего разведывательная группа произвела корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.