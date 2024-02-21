Герасимов: ВС России освободили Авдеевку быстро, но после долгой подготовки

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили Авдеевку достаточно быстро, но после долгой подготовки.

«Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — подчеркнул он.

Также Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.