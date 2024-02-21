Военкор RT Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма

Военный корреспондент RT Андрей Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма.

Военкор показал первые фрагменты жесточайших боёв за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России.



Штурмовые группы бригады первыми приступили к зачистке террикона у авдеевского коксохима. С этого объекта, по сути, и началось наступление российских сил в Авдеевке. Взятие террикона и высот рядом стало ключевым моментом для развития успеха на этом участке фронта.



Благодаря работе бригады в дальнейшем удалось пробиться в центральные районы города, развить наступление и рассечь группировку украинской армии надвое.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.