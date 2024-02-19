«Российский морпех победил»: как ВС РФ отражали наступление противника на Южно-Донецком направлении

Морпехи с Дальнего Востока героически держат оборону на участке в несколько десятков километров Южно-Донецкого направления. Об оперативной обстановке в зоне своей ответственности корреспонденту RT рассказал командир одного из гвардейских подразделений морской пехоты с позывным Медведь.

Южно-Донецкое направление. Три вертолёта заходят на один из населённых пунктов, чтобы отработать по противнику. Их хорошо видно через бескрайние поля чёрных подсолнухов. По степи разносятся глухие звуки выходов — это работает наша артиллерия.

Здесь, в непосредственной близости от линии боевого столкновения (ЛБС), нас встречает командир одного из гвардейских подразделений морской пехоты Медведь. Его зона ответственности — это свыше 20 км в извивающейся линии фронта. Основная задача — оборона, не допустить прорыв противника на этом участке. Напротив стоит 58-я отдельная мотопехотная бригада (ОМБр) ВСУ. Где-то расстояние от нашей первой линии до противника всего 150 м.

«58-я бригада — это штатное подразделение ВСУ, — объясняет гвардии полковник, — вооружённое в основном советской техникой: Т-64, БМП-1 и 2, редко — Т-72. БТР у них здесь мы не видели. Сейчас вместе с 58-й стоит ещё и 1-я бригада президента, так называемые элитные войска Зеленского. Их периодически из-за нехватки личного состава набивают чем попало: пограничниками, нацгвардейцами и так далее».

RT

ВСУ в основном ведут беспокоящий огонь и осуществляют разведку. У 58-й ОМБр, помимо нехватки личного состава, чувствуются также проблемы с боеприпасами и орудиями, отмечает Медведь.

«Ствольная артиллерия бьёт кассетами. Но бьёт одно, максимум два орудия. Ещё полгода назад на этом же направлении было 35—40 обстрелов в сутки, из них половина из ствольной артиллерии. Сейчас 15—16, из них процентов 80 — это миномёты, сбросы, какой-нибудь ПТУР (противотанковая управляемая ракета) или СПГ (станковый противотанковый гранатомёт) выстрелит. Бывает, раз в месяц танк — с закрытой огневой позиции», — говорит комбриг.

Как и везде, противник здесь применяет беспилотники и FPV-дроны, хотя и не так интенсивно, как на других участках и направлениях. В день с той стороны может прилететь две-три «птички». В то же время морпехи применяют в десятки раз больше.

RT

«Один раз мы сбили беспилотник Shark — это большое крыло, особенный разведывательный «самолёт». Он запускается для корректировки исключительно HIMARS. Но не судьба, остался тут. Причём сбит он был моей системой «Оса-АКМ» 1960-х годов», — в голосе командира слышится гордость за свой личный состав.

«Пытаются нас сдерживать»

Не так давно на всём участке фронта, где стоит подразделение Медведя, противник начал сплошное противотанковое минирование, из чего следует вывод, что вперёд они идти не собираются. «Пытаются нас тут сдерживать. Видать, с той стороны побаиваются, что мы можем двинуться вперёд», — говорит комбриг.

Однако в любой момент сзади оборонительной группировки ВСУ могут подойти и наступательные подразделения. Прошлым летом ВСУ сначала пошли в наступление в одном месте, но стоящие там российские подразделения смогли остановить противника, уничтожив 19 машин. Осенью два штурмовых отряда 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ предприняли ещё одну попытку.

«Они мне первые три позиции уничтожили! — не скрывает эмоций собеседник RT. — Вместе с людьми закопали землёй, но подразделения моей бригады ни на метр не отошли. Ребята погибли, к сожалению, на этих позициях, но в течение нескольких суток ВСУ были нами остановлены. Полностью уничтожив два штурмовых отряда 35-й и 37-й бригад ВСУ, мы зашли своими отрядами «Шторм», забрали все позиции обратно, сейчас всё вернули, снова закопались там и стоим, продолжая выполнять поставленную нам боевую задачу».

RT

Российские войска тогда уничтожили десятки единиц техники противника различного назначения, продолжает Медведь: «37-я и 35-я бригады, понеся колоссальные потери, ничего не добившись, вышли в районы восстановления боеспособности и, как я потом узнал, все ушли на Крынки. Морские пехотинцы шли на морских пехотинцев, и российский морской пехотинец победил».

Несмотря на то что основная задача морпехов на этом участке — это оборона, иногда они, по выражению командира, «активничают». Не так давно несколько штурмовых групп при поддержке танков и БМП-3 продвинулись в четырёх лесополосах.

RT

Командир добавляет, что, по его наблюдениям, сейчас украинские военные стали активнее сдаваться в плен, и объясняет почему: «Если у нас бойцы идут добровольно, потому что мотивированы, то там волоком затаскивают и заставляют. Это уже не мотивация, это страх. У меня есть видеоролики, на которых, когда украинцы не могли выполнить задачу и ползли назад, их свои же добивали».

Пленные, взятые морпехами-дальневосточниками, также неоднократно подтверждали факт наличия на своей второй линии заградотрядов для выполнения вполне конкретной задачи.

«У них весь передний край из тех, «кого не жалко», из мобилизованных. Для ВСУ это расходный материал. А основной рубеж обороны стоит сзади. И если сейчас разбить все эти мотивированные подразделения, то все остальные уже не будут так воевать, — считает Медведь. — Я думаю, что кардинальный надлом в этом году сто процентов будет».