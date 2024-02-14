Над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем: в МО РФ заявили о перехвате девяти украинских БПЛА

За ночь дежурные средства российских ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. БПЛА противника были обнаружены над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем. В Белгородской области сообщили о ранении одного человека.

В пресс-службе Минобороны России заявили о пресечении очередной атаки с применением украинских беспилотников.

Как следует из сообщения ведомства, противник задействовал по меньшей мере девять БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (один БПЛА) областей, а также над акваторией Чёрного моря (шесть БПЛА)», — заявили в МО РФ.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, минувшей ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском городском округе объявлялась воздушная тревога, сработала ПВО.

«К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также подтвердил уничтожение украинского БПЛА в регионе. По предварительным данным, последствий на земле не зафиксировано.

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Отметим, что днём 13 февраля в МО РФ также сообщили о перехвате трёх беспилотников над Белгородской областью. Ещё два БПЛА было уничтожено в течение дня над Брянской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда сообщил, что пострадавших и разрушений в результате этих событий не выявлено.

Приграничные российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны киевского режима, который наносит удары с применением беспилотников и артиллерии. В частности, в ночь на 9 февраля в МО сообщили о перехвате и об уничтожении 19 БПЛА самолётного типа.

Беспилотники были замечены над территориями Курской (два БПЛА), Брянской (пять БПЛА) и Орловской (четыре БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (два БПЛА) и над акваторией Чёрного моря (шесть БПЛА).

Помимо прочего, 7 февраля МО сообщило о нескольких попытках ВСУ нанести удары по территории Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire. Днём ПВО перехватила семь снарядов этой системы, вечером — ещё пять. Губернатор региона тогда сообщил, что в результате этих событий были ранены два человека.

Между тем российские военные продолжают наносить урон украинской военной инфраструктуре. Согласно сообщению Минобороны об итогах действий ВС РФ в зоне СВО в период с 4 по 10 февраля, за это время нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В результате поражены производственные мощности предприятий, занимавшихся производством и ремонтом самолётов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня. Также поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за указанную неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.

Авиация и средства ПВО за этот период сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотников.