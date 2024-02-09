До 1015 человек убитыми и ранеными: Минобороны РФ сообщило о четырёхзначных потерях ВСУ за сутки

Украинские войска в течение прошедших суток потеряли до 1015 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ. Также на пяти направлениях в зоне СВО были уничтожены два пункта управления беспилотниками, станция РЭБ, два склада с боеприпасами, две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300. При этом средства ПВО сбили 97 украинских дронов и перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

В течение прошедших суток потери ВСУ в личном составе превысили 1 тыс. убитыми и ранеными. Это следует из данных сводки Министерства обороны РФ.

Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка (ДНР), а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. При этом поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах н. п. Приютное (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны возле н. п. Тягинка и Михайловка (Херсонская область). Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30.

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Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». К тому же уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Совещание Объединённой группировки войск

9 февраля стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу побывал на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск, проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы РФ и провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск.

Вдобавок, ему продемонстрировали кадры уничтожения разведывательно-ударным комплексом объектов и техники противника: РСЗО HIMARS, гаубицы М777 производства США, позиции дивизиона С-300, а также склада боеприпасов ВСУ.

Как отметили в Минобороны России, глава ведомства поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а личный состав — за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладение нашими войсками более выгодных рубежей.

При этом он поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в зоне СВО.