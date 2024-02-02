Поражены артиллерийские системы, БТР и гаубица: МО РФ сообщило об уничтожении американской техники в зоне СВО
Минобороны РФ: американские M777, M113 и M119 уничтожены в зоне СВО
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Различные виды военной техники производства США уничтожены в зоне СВО в течение прошедших суток. Это следует из сводки Минобороны РФ. Речь идёт о двух артиллерийских системах М777, одном БТР М113 и одном орудии М119.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и уничтожены 40 украинских БПЛА.
Ситуация на линии фронта
В Минобороны РФ рассказали об успехах российских войск в зоне проведения СВО в течение прошедших суток.
На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Синьковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Ямполовка (ДНР). Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Урожайное (ДНР). Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.
Ранее высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь» на Угледарском участке Южно-Донецкого направления был уничтожен танк украинских войск, а расчётом разведывательного БПЛА Zala барражирующим боеприпасом «Ланцет» была ликвидирована артиллерийская позиция ВСУ возле села Старомайорское (ДНР).Также на russian.rt.com Прямым попаданием: российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ боеприпасом «Краснополь»
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны вблизи н. п. Клещеевка и Красное (ДНР). При этом в районе Белогоровки (ДНР) отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое (Запорожская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».