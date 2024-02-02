ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, заявило Министерство обороны России.

При поддержке артиллерии российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в ДНР.

«Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США», — заявило министерство.

Как заявил 2 февраля министр обороны Сергей Шойгу, российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.