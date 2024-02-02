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ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

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Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, заявило Министерство обороны России.
ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

При поддержке артиллерии российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в ДНР.

«Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США», — заявило министерство.

Как заявил 2 февраля министр обороны Сергей Шойгу, российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

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