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Шойгу заявил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу в зоне СВО

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Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу в зоне СВО
  • РИА Новости

«После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

Шойгу добавил, что российские военные улучшают своё положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации.

По словам министра, потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными.

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