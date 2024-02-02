Шойгу заявил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу в зоне СВО
- РИА Новости
«После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
Шойгу добавил, что российские военные улучшают своё положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации.
По словам министра, потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными.