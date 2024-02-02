Высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь» артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Угледарском участке Южно-Донецкого направления уничтожили танк украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наряду с этим расчёт разведывательного БПЛА Zala барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожил артиллерийскую позицию ВСУ возле села Старомайорское (ДНР). Кроме того, на Купянском направлении ударом самоходной гаубицы «Гиацинт-Б» поражено восемь единиц техники и танк ВСУ.

На Угледарском участке Южно-Донецкого направления артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили танк украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Бронированная цель противника была выявлена с помощью беспилотника. По ней был открыт огонь высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Уничтожение было зафиксировано средствами объективного контроля.

Кроме того, расчёты разведывательного беспилотника Zala 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую позицию ВСУ в районе села Старомайорского (ДНР).

Как отметил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, в течение прошедших суток пресечено шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию.

Купянское направление

На одном из участков фронта на Купянском направлении расчётом самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-Б» уничтожена САУ Krab польского производства вместе с личным составом.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного артиллерийского орудия украинских войск.

Также на этом направлении расчётами самоходных гаубиц «Мста-СМ1» уничтожены боевая техника и замаскированная пехота ВСУ.

Боевая работа расчётов гаубиц «Мста-СМ1»

Командир самоходной гаубицы с позывным Каха отметил, что они никогда не стоят на месте.

«Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали: ещё три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был ещё один, поразили его с одного выстрела», — рассказал он.

Наряду с этим гражданские специалисты из ФРГ участвуют в инженерных работах по укреплению линии обороны под Купянском и Харьковом.

«В основном это представители строительных фирм и операторы строительной техники», — заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Артёмовское направление

На Артёмовском направлении подразделения Южной группировки войск применяют беспилотники для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности, сообщили в Минобороны РФ.

При этом только за неделю на небольшом участке вблизи линии боевого соприкосновения противник потерял не менее 60 военнослужащих и пять единиц боевой техники.

Применение БПЛА подразделением ВДВ

Наряду с этим подразделения беспилотной авиации Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили до отделения ВСУ, осуществив сброс выстрелов осколочных гранатомётных.

Таким образом, была сорвана ротация противника на передовых позициях к западу от Артёмовска.

Как заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости, на участке Клещеевка — Курдюмовка Артёмовского направления безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков составляют до роты военнослужащих.

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При этом в январе было отмечено прибытие на этот участок свежего пополнения для потрёпанных украинских подразделений: «В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года».

«Запад»

Бойцы одного из разведывательных подразделений группировки войск «Запад» завершили подготовку и боевое слаживание в тыловом районе проведения СВО.

На полигоне военнослужащие в ходе занятий вели стрельбу по мишеням из стрелкового вооружения на дистанциях от 10 до 400 м. В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, они метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с различными взрывчатыми веществами.

Подготовку контрактников ведут опытные инструкторы группировки войск «Запад». Под их руководством ежедневно отрабатываются вопросы противодействия диверсионным разведывательным группам, изучаются основы тактической медицины, инженерное оборудование позиций, а также работы с беспилотными летательными аппаратами.

«Во время ротации группы приезжают в тыловую зону, отдыхают, обслуживают свою экипировку, вооружение, приводят к нормальному бою, отрабатывают тактику на полигоне и затем уже готовятся к следующему выезду», — рассказал командир разведгруппы с позывным Искра.