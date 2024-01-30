При поддержке авиации и артиллерии: в Минобороны заявили о занятии ВС РФ более выгодных позиций на Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении СВО. Как уточнили в Минобороны РФ, украинская сторона потеряла в этом районе до 310 человек убитыми и ранеными, два танка и три боевые машины пехоты.

В пресс-службе Минобороны России 30 января сообщили, что на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» активными действиями и огнём артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30, 32 и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По данным оборонного ведомства, противник потерял здесь свыше 140 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении благодаря активным действиям группировки войск «Центр» было улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка (ДНР). Потери украинской стороны убитыми и ранеными составили до 310 человек, подбиты два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удар по формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Константиновка и Угледар (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили боевиков и технику 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Работино (Запорожская область). Противник потерял до 40 человек, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск и комплексного огневого поражения противника ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили ряд объектов, среди которых склад горючего ВСУ и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живую силу и технику противника в 112 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», управляемую авиабомбу JDAM производства США. Также уничтожено 86 украинских БПЛА.

Наряду с этим пресс-служба Минобороны опубликовала кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток», которые уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Угледара.

Как пояснили в ведомстве, одна такая система несёт 24 заряда, на пуск которых требуется шесть секунд. Отмечается, что один залп позволяет уничтожить целые подразделения противника и выжечь любые опорные пункты.

Командир «Солнцепёка» с позывным Ефим уточнил, что расчёт отрабатывает по целям в среднем за три — три с половиной минуты и уходит, чтобы не оказаться под огнём дронов или артиллерии. Он добавил, что штурмовые группы часто ждут, пока по цели отработает тяжёлая огнемётная система, после чего в опорном пункте противника будет «всё готовенькое».