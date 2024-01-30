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Кадыров рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки в зоне специальной военной операции на Украине.
Кадыров рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки
  • РИА Новости

«По словам Аида, последние две недели его группа ведёт успешное наступление в районе Белогоровки», — отметил Кадыров.

Отмечается, что за десять дней было ликвидировано более роты личного состава украинской армии и уничтожено большое количество вооружения ВСУ, в том числе натовского образца.

Кадыров уточнил, что ВСУ был нанесён серьёзный урон.

Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры штурма мелзавода в Белогоровке (ЛНР), где укрываются украинские военные, бойцами спецназа «Ахмат».

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