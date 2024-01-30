Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации

Российская авиация, беспилотники и артиллерия за минувшие сутки уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства, передаёт Минобороны России.

Также российские военные поразили склад горючего украинских войск, живую силу и военную технику противника в 112 районах.

Кроме того, ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.