Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации
Российская авиация, беспилотники и артиллерия за минувшие сутки уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
Также российские военные поразили склад горючего украинских войск, живую силу и военную технику противника в 112 районах.
Кроме того, ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.
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