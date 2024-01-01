«Так могло поступить только террористическое зверьё»: в МИД РФ отреагировали на обстрел ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ракетный удар киевского режима по гражданским объектам Донецка в новогоднюю ночь. Она заявила, что такой поступок могло совершить только «террористическое зверьё». По предварительным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека, ещё 13 получили ранения. Как пишут СМИ, прилёты зафиксированы в самом центре Донецка, в частности, повреждена гостиница «Донбасс Палас».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористическими действия войск киевского режима, которые в ночь на 1 января 2024 года нанесли удар из РСЗО по гражданским объектам Донецка.

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять вёлся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверьё», — написала она в своём Telegram-канале.

В ночь на 1 января Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны войск киевского режима.

«В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы», — написал в своём Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в 00:55 мск.

Как следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Донецку были выпущены 15 ракет из РСЗО и семь снарядов калибра 155 мм.

В последующие часы были зафиксированы прилёты ещё восьми ракет из РСЗО и трёх снарядов калибра 155 мм.

RT

По данным Донецкого агентства новостей, удары зафиксированы в самом центре столицы ДНР, в том числе на главной площади города возле памятника Ленину. Также была обстреляна пятизвёздочная гостиница «Донбасс Палас» в самом центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

Следственный комитет России расследует очередные преступления Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Жертвы обстрела

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела, по предварительным данным, погибли четыре человека, ещё 13 получили ранения.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР пишет, что среди погибших — журналист.

«Один военкор погиб. Предварительно, ещё один ранен», — говорится в сообщении.

Их личности на момент публикации статьи неизвестны.

RT

Теракт в Белгороде

Днём 30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства, сообщали в Минобороны РФ.

Также по теме «Мама упала, у неё пошла кровь»: очевидцы — о последствиях обстрела Белгорода киевским режимом Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибла семья из трёх человек, а также мать двух детей. Сами девочки — девяти лет и восьми...

По данным оборонного ведомства, система ПВО сбила большую часть средств поражения, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от перехваченных ракет «Ольха» упали на город.

Таким образом киевский режим пытался отвлечь внимание от поражений на фронте, указали в МО РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили более 100 человек.

«В настоящий момент на стационарном лечении в больницах города находятся 58 пострадавших. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь. 25 транспортабельных тяжелораненых больных спецбортом уже доставили в федеральные клиники, из них шестеро детей. Остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение», — сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также на russian.rt.com Что известно о ситуации в Белгороде после массированного обстрела города со стороны ВСУ

31 декабря в ответ на теракт в Белгороде Вооружённые силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

По данным Минобороны России, в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников.

Также был нанесён удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*, в результате которого были ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен».

Высокоточными ударами был поражён филиал национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).