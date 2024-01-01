СЦКК: ВС Украины выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:00 — населённый пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский и Кировский районы). Выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 мм, а спустя 25 минут — пять снарядов калибром 152 мм.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что ВС Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.