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СЦКК: ВС Украины выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку

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Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 мм по Горловке и Донецку.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:00 — населённый пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский и Кировский районы). Выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 мм, а спустя 25 минут — пять снарядов калибром 152 мм.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что ВС Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

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