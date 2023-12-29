Поражены арсеналы и места размещения наёмников: ВС России за неделю нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам Украины, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены мощности военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники ВСУ. Также нанесены удары по местам размещения украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

С 23 по 29 декабря 2023 года ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также по местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также целями ударов стали места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Как подчеркнули в ведомстве, все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30, 43, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск (Харьковская область).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Противник потерял за неделю в этом секторе свыше 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника.

Также поражены скопления живой силы 24, 63, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Противник на данном направлении потерял до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Как отметили в Минобороны, в освобождение Марьинки (ДНР) наиболее весомый вклад внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа.

В оборонном ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю на Донецком направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка (ДНР).

Уточняется, что суммарные потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей. Уничтожена боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили три атаки противника. Авиация и артиллерия группировки поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Водяного, Парасковиевки и Макаровки (ДНР).

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ВСУ потеряли в этом секторе свыше 675 бойцов, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ вели активную оборону, в ходе которой отражены две атаки противника в районе Вербового (Запорожская область).

Также поражены живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33, 65 и 118-й механизированных бригад в районах н. п. Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка и Работино (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения и упреждающих действий российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 35, 36 и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах н. п. Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка (Херсонская область).

Общие потери ВСУ в секторе составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, в течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих. Из них 22 — на Купянском направлении.

Авиация и ракетные войска группировок войск ВС РФ за неделю уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили десять самолётов и два вертолёта противника, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два Ми-8 Воздушных сил Украины.

Наряду с этим перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат.