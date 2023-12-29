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На Краснолиманском направлении ВС России улучшили положение и отразили 13 атак ВСУ

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На Краснолиманском направлении российские войска за неделю улучшили положение и отразили 13 атак украинской армии.
На Краснолиманском направлении ВС России улучшили положение и отразили 13 атак ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что украинские войска потеряли на этом направлении до 1205 военных, а также шесть танков, 12 боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, Вооружённые силы России в течение недели улучшили положение на Купянском направлении на отдельных участках.

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